Эксперт предупредил украинцев о экокатастрофе и назвал ее главную причину

Украинский эколог Владимир Борейко бьет тревогу из-за масштабной проблемы, о которой забывают многие украинские граждане. По его словам, из-за незаконной добычи янтаря Украине угрожает не только экономическая, но и экологическая катастрофа. Специалист обращает внимание на то, что масштабы ущерба оценить пока очень трудно. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"Они добывают янтарь с помощью мотопомп. Они забирают воду из болот, рек, озер и по сути эти водоемы сохнут. Небольшое болотце, озеро, исчезает. Кроме того, они под свой бренд приезжают и рубят лес, снимают верхний слой и начинают выливать, выливать. Лес уничтожается, а затем выезжают на место. Третий момент — если они добывают янтарь где-то в поле, то они, конечно, снимают грунт, землю и оставляют песочные места. Уничтожаются еще и поля", — отметил Владимир Борейко.

Украинский эколог обращает внимание на то, что вырубка происходит хаотично, а в местах, где высушили болота и реки, еще долгие годы будут погибать флора и фауна. По предварительным данным, копатели уже уничтожили более 6 га леса. Реальная же цифра может быть значительно больше.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно на своей странице в Facebook журналист Роман Недзельский обнародовал ролик, на котором "Альфа" СБУ в Ровенской области устраивает рейд в местах незаконной добычи янтаря. Что важно понимать, там происходили настоящие разборки, копатели не боятся силовиков и упорно живут по своим собственным законам — без уплаты налогов, стандартов, законных рабочих мест.

"Черные копатели" использовали опасные для окружающей среды технологии гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" злоумышленники реализовывали местным перекупщикам. На месте нелегальной разработки правоохранители разоблачили 15 участников группировки. У злоумышленников обнаружено 10 дизельных мотопомп и более 20 килограммов янтаря" — было сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, американские ученые предупредили, что изменения климата и, соответственно, накопления парниковых газов повлияли на жизнь деревьев.