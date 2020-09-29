Полиция раскрыла детали шокирующей смерти зацепера в метро Киева

В киевском метро произошел трагический инцидент, когда один из пассажиров решил проехаться на крыше подземного поезда. Мужчина скончался на месте происшествия от многочисленных травм, которые получил. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правоохранительные органы.

По обнародованным данным, именно сообщению о человеке на крыше поезда накануне позвонили в полицию. В метрополитен направили следственно-оперативную группу и врачей.

Свидетели дали важные подробности относительно инцидента, отметил начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичного метрополитена и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он пошел, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метрополитена "Выдубичи" и "Славутич" было снято напряжение и остановлено движение. Кроме того, при осмотре места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это — 29-летний житель города Ужгород", — пояснил он.

Уголовное производство начали в соответствии с ч. 1 ст. 115 УКУ об умышленном убийстве, однако с отметкой о самоубийстве.

"В рамках досудебного расследования правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии по смерти мужа", — добавили в полиции.

Зацепер — это неологизм, им обозначает человека, который ездит поездами, трамваями или иным общественным транспортом буквально цепляясь на них внешне. Такие экстремальные выходки представляют смертельную угрозу для "пассажира", медиа почти регулярно информируют о подобных смертельные инциденты.