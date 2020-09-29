ONUKA ошеломила своих фанатов впечатляющим клипом на песню "CEAHC"

Известная украинская группа ONUKA 29 сентября представила долгожданную песню "CEAHC" из нового альбома, а также клип к синглу. Эту песню солистка Ната Жижченко написала весной и описала в ней все чувства и предостережения для ее сына Александра. Нельзя не обратить внимание на то, что интимный лирический трек стал самым проницательным за всю музыкальную карьеру ONUKA, ведь когда певица работала над новым хитом — она находилась в статусе беременной мамы, поэтому все свои переживания она решила излить в новый трек, передает ONLINE.UA.

"СЕАНС" посвящен нашему сыну Саше, и был написан с мыслями о нем. Это сингл о борьбе с предубеждениями и стереотипами. Он о том, что я сейчас на пути к чему-то большему, на пути к победе над своими страхами. И только когда удастся побороть их, я найду полную гармонию", — призналась солистка группы. Стоит обратить внимание на то, что режиссером нового клипа стал муж солистки ONUKA — Евгений Филатов. По его словам, съемки клипа проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка Киевской области и продолжались более суток. Что интересно, на съемках даже присутствовал сын звездной пары — Александр, которому в то время был всего месяц. Как уже упоминалось ранее, Ната Жижченко родила мальчика 14 мая 2020 года и весь срок беременности скрывала от публики.

"Мы снимали в течение суток, потому что было важно показать, как день переходит в вечер, а потом в ночь – меня очень вдохновляет игра света. Путь, который преодолевает героиня, блуждая по лесу и встречаясь с удивительными существами, символизирует борьбу с внутренними противоречиями и страхами", – пояснил Евгений Филатов.

Нельзя не упомянуть о том, что в видеоклипе съемочная команда также использовала много костюмов, над которыми работала команда художницы и стилиста Леси Патоки. Чтобы их создать понадобилось немало вещей вторичной переработки и подручных материалов.

"Обожаю Онуку за невероятное звучание, з странные и потрясающие костюмы и образы персонажей из клипов! Еще не смотрела клип, но уже знала что будет что-то увлекательное) Так держать команда Онуки!!!; Как всегда круто и душевно с содержанием!) ... Грустно одно, что в так называемые "Тренды" такая крутая украинская музыка почему-то не попадает; Как этого не хватало! ", — делятся впечатлениями от просмотра клипа фанаты группы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Alyona Alyona представила свой клип на песню "Сумно" и призвала украинцев не молчать о насилии, чтобы спасти свою жизнь и жизнь окружающих.