У Украины появились новые серьезные проблемы на международной арене

И.о. главы ГФС Сергей Солодченко озвучил команде главы государства Владимира Зеленского и всем украинским гражданам важное предупреждение — по его словам, несмотря на все договоренности с Мижнродним валютным фондом, Украина не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС) до конца текущего года. Что важно понимать, не только Солодченко бьет тревогу из-за этой серьезной проблемы — недавно эксперты из инвестиционного банка Morgan Stanley заявили, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ в размере 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе с МВФ. По словам аналитиков, этого может вообще не произойти. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "LIGA.net".

"Чисто налоговую милицию до конца года ликвидировать возможно. Всю ГФС - будут сложности", - подчеркнул Солодченко.

Чиновник также обратил внимание на то, ГФС - правопреемница многих крупных структур, к примеру, Министерства доходов и сборов. По словам временного главы ведомства, для ликвидации службы понадобится немало времени.

"У нас есть немало людей, которые находятся в отпусках по уходу за ребенком, есть имущество, которое надо передавать, в частности речь идет об оккупированных территориях, вопрос передачи вооружения, конфиската. Все эти моменты требуют значительного времени и соблюдения определенных процедур", - заявил Сергей Солодченко.

Кроме того, он отметил, что сейчас в структуре ГФС осталась только налоговая милиция, а также административный персонал: кадры, бухгалтерия и т.

"Всего в ГФС работает около 5000 человек. С ликвидацией всех сотрудников уволят", - пояснил чиновник.

Нельзя также не упомянуть о том, что ранее эксперты международного рейтингового агентства Fitch Ratings обновили оценку украинской экономики. Они отметили, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте находится на уровне "B" — со стабильным прогнозом. По их словам, Украине удалось снизить уровень шока от эпидемии COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, Национальный банк рассчитывает, что миссия МВФ в ближайшее время прибудет в Украину.