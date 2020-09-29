Соперник Ломаченко поразил дерзким заявлением о Майке Тайсоне

Американский боксер Теофимо Лопес объявил, что пытается достичь карьерного уровня легендарного Майка Тайсона. В свои 23 года он уже стремится получить статус абсолютного чемпиона мира, как это когда-то сделал "железный Майк". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на vRINGe.com.

По словам американца, на пути к достижению цели остался буквально один шаг.

"Я поставил перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира. И к ней остался всего один шаг. Цель попасть в Международный зал боксерской славы Да, и сделаю это в 23 года, как сделал Майк Тайсон. Точно знаю, что победа над Ломаченко автоматически является моим входным билетом туда", — пояснил Лопес.

Тайсон стал самым юным чемпионом мира в тяжелом весе в возрасте 20 лет, после боя с Тревором Бербик 22 ноября 1986. Годом позже он стал самым молодым абсолютным чемпионом. Это достижение не удалось побить никому до сих пор.

Напомним, бой Ломаченко — Лопес станет дуэлью за обладание званием абсолютного чемпиона. Украинец прилетел в США с поясами WBO, WBA, WBC. Между тем американец будет защищать свое упомянутое чемпионство IBF.

Долгожданный бой должен пройти еще в мае, однако его проведение сорвал карантин, введенный для борьбы против COVID-19 . Новая октябрьская дата также оказалась под угрозой из-за планов Лопеса получить больше денег — этот спор сумели урегулировать благодаря пожертвованиям Ломаченко частью собственного гонорара.