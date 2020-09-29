Путин наконец-то признался, что они задумали вместе с Лукашенко

Официальная Москва продолжает активно комментировать последние события в Беларуси и решения нелегитимного президента Александра Лукашенко. Так, 29 сентября российский глава Владимир Путин начал жаловаться на действия других международных игроков, которые также пытаются активно повлиять на ситуацию в республике. Глава Кремля назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь и скандального диктатора. Кроме того, Владимир Путин цинично отметил, что власти РФ и Беларуси заинтересованы в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию связей между странами. Также глава РФ откровенно признался, что обе страны сейчас целенаправленно реализуют договор о создании Союзного государства. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент. Ведь наши государства объединяют крепкие, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, большие родственные и семейные узы, общая совместная история", — заявил Владимир Путин.

Стоит обратить внимание на то, что ранее глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская шокировала новым громким заявлением о главы Кремля Владимире Путине, которого она называет мудрым руководителем, и с которым, по ее словам, народ Беларуси хочет дружить. На этот раз Тихановская решила обратиться за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы тот повлиял на Путина и призвал главу Кремля выступить посредником в урегулировании политической ситуации в Беларуси, жители которой уже второй месяц добиваются отставки Александра Лукашенко, который недавно объявил себя президентом на тайной инаугурации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что правозащитник Марк Фейгин обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин хочет принять решение по интеграции Беларуси — ее "поглощении" в союзное государство.