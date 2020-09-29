Лопес разнес вдребезги состояние Ломаченко перед боем

Уже скоро состоится долгожданный бой Украинский Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом. Иностранный боксер накануне встречи на ринге решил похвастаться собственной преимуществом над украинским чемпионом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на vRINGe.com.

По его словам, 17 октября боксеры будут определять абсолютного чемпиона, на итоги повлияют множество факторов.

"Я имею в виду бойцовский интеллект, работу ног и все остальное. Так что все дело не только в противостоянии большого парня с маленьким. Я не буду полагаться только на превосходство в габаритах. Просто он никогда раньше не сталкивался с таким бойцом, как я. Да, у него было много опытных оппонентов, которые давно выступали в профессионалах, сколотили крутые рекорды. Они боксировали в профессионалах с тех пор, как я выступал по любителям. Уважаю их всех, но повторяю, что я сделан из другого теста. Уважаю Ломаченко, но не верю в весь тот хайп, который создали вокруг него. в конце концов, все имеют право на свое мнение", — отметил Лопес.

Американец обратил внимание, что уважает соперника, он также стремится получить большего — как и сам украинец. Именно амбициозность боксеров должна сделать предстоящий бой очень ярким.

"Многие уже называют наше противостояние "Боем года". И это еще и по той причине, что на кону боя — абсолютно все. Я не блефую, реально считаю, что он (Ломаченко — ONLINE.UA) прошел карьерный пик и близится к завершению карьеры. И он не просто так перешел в легкий вес, это было вынужденное решение. Знаю, что многие болельщики меня недолюбливают. Но это всего лишь по той причине, что они меня не до конца понимают. А я же не просто говорю. Я подтверждаю свои слова делом", — утверждает Лопес.

Он добавил, что его соперник идет на спад, однако он отказался публично называть конкретные замечания по этому поводу.

Как сообщал ONLINE.UA, американский боксер Теофимо Лопес объявил, что пытается достичь карьерного уровня легендарного Майка Тайсона. В свои 23 года он уже стремится получить статус абсолютного чемпиона мира, как это когда-то сделал "железный Майк".