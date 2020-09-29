Люди Путина и Лукашенко начали срочные переговоры по интеграции

29 сентября официально стало известно, что команды президента РФ Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко начали срочное обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемое Союзное государство. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, эту информацию также подтвердил сам российский глава Владимир Путин. Он откровенно признался, что обе страны сейчас целенаправленно реализуют договор о создании Союзного государства. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Белта" и "ТАСС".

"Можно так сказать (что возобновился диалог по дорожным картам — ред.). Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты относительно цены на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальные все согласовано. Там какие-то сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправительственного соглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все несколько сдвинется по времени", — рассказал Владимир Семашко.

Кроме того, белорусский дипломат обратил внимание на то, что первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе и там встречался с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

Стоит напомнить о том, что Союзное государство — конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Что важно понимать, еще 2 апреля 1996 было подписано соглашение о создании "глубоко интегрированного политически и экономически" Сообщества России и Беларуси.

Уже в 1997 году это сообщество было преобразовано в Союз Беларуси и России. В обоих соглашениях речь шла о сохранении государственного суверенитета обеих сторон, но согласование внешней политики, а также глубокой экономической интеграции и даже, согласно Уставу и Договора о Союзе Беларуси и России, едином гражданстве. В декабре 1999 году был подписан договор о создании Союзного государства.

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