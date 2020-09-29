Турция официально подтвердила поддержку Азербайджана на поле боя

На фоне третий день боев за Нагорный Карабах турецкие власти выступили с прямым заявлением о поддержке Азербайджана. Официальная Анкара утверждает, что всячески готова отстаивать территориальную целостность страны-партнера. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.

По словам министра Мевлюта Чавушоглу, речь идет не только дипломатическое сотрудничество.

"Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле боя и по дипломатическому столом. Армения должна уйти из азербайджанских земель. Без этого проблема не будет решена", — отметил чиновник.

Также Чавушоглу выступил с призывом о обеих сторон — Баку и Еревана.

"Особенно ОБСЕ и другие международные организации не должны уравнивать Азербайджан с Арменией... Они сравнивают Азербайджан, чьи земли оккупированы, с оккупантом Арменией. Это несправедливая позиция", — утверждает турецкий министр.

Напомним, армянская сторона накануне обвинила Анкару в реальной военной помощи Азербайджану, якобы командование направило в страну-партнера тысячи боевиков из северной Сирии, военной техники и собственных инструкторов.

Обострение в Нагорном Карабахе началось в воскресенье, 27 сентября. Международное сообщество призвала стороны прекратить кровопролитие, Баку и Ереван обвиняют в возобновлении противостояния друг друга.

Как сообщал ONLINE.UA, канцлерка ФРГ Ангела Меркель решила, что будет действовать решительно, поэтому сразу же провела срочные телефонные переговоры с премьером Армении Никол Пашинян и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она во время беседы настоятельно призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе.