Депутаты выдвинули Зеленскому новое жесткое требование после громкого скандала

29 сентября народная избранница от фракции "Голос" Соломия Бобровская официально сообщила, что уже подготовила депутатский запрос к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием отозвать первого заместителя главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина. Политик обратила внимание на то, что последние скандальные заявления Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях, об особом статусе Донбасса и о прекращении войны на востоке "не только порочат наш авторитет на международной арене, но и демонстрируют Путину" зеленый "свет для реализации его кровавых планов на наших территориях ". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Бобровской в Facebook.

"Обещала депутатский запрос об отзыве Фокина В. П. из украинской делегации ТКГ. Кроме ОПЗЖ, ВСЕ представители депутатских групп и фракций поставили свои подписи. Сегодня г.Фокин должен прийти еще и на комитет по вопросам государственного строительства. Сочувствую ему, все на высоких настроениях готовят свои вопросы", — говорится в сообщении народной избранницы.

Политик лелеет надежду, что "большинство народных депутатов о войне еще не забыли" и поддержат ее запрос к Зеленскому.

Что важно понимать, 18 августа украинский лидер Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. После этого политик неожиданно заявил, что без объявления "всеобщей амнистии" будет очень трудно рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие. Кроме того, он уверял, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международное временное правительство ООН для проведения там местных выборов. Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса неоднократно критиковали многие украинские политики и даже члены команды Зеленского.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Европейского Союза выдвинули новый ультиматум Владимиру Путине после встречи с Зеленским.