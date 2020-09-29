Армения начала жестко угрожать Азербайджану союзниками

Пока боев в Нагорном Карабахе не утихают третий день подряд, армянские власти жестко обратилась в Азербайджан. Официальный Ереван пригрозил Баку готовностью к использованию военных механизмов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство иностранных дел.

По словам постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, речь идет о применении в случае расширения географии боев.

"Особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая помощь Турции Азербайджана, которая способствует дальнейшей дестабилизации ситуации в зоне ответственности ОДКБ и представляет серьезную угрозу для народов региона", — подчеркнул дипломат.

Он утверждает, что турецкие военнослужащие присутствуют в азербайджанской армии на различных должностях, а также в боях за Карабах активно используется турецкий военная техника.

"Мы полны решимости сопротивляться изо всех сил, чтобы нейтрализовать намерения турецко-азербайджанского союза... Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитета Армении. И в этом случае мы будем использовать соответствующие военно-политические механизмы, направленные на коллективный ответ на внешнюю агрессию", — резюмировал Биягов.

Следует напомнить, что Договор о коллективной обороне подписали Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.

Как сообщал ONLINE.UA, на фоне третий день боев за Нагорный Карабах турецкие власти выступили с прямым заявлением о поддержке Азербайджана. Официальная Анкара утверждает, что всячески готова отстаивать территориальную целостность страны-партнера. Речь идет и поддержку "на поле боя".