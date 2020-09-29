Исследователи наконец объяснили, как побороть синдром навязчивой мелодии

По словам ученых, 98% людей довольно часто испытывают состояние, которое называется "синдром навязчивой мелодии". Однако, что именно происходит с нашим мозгом во время "застревания" мелодии, никто раньше не мог объяснить. Ученые обращают внимание на то, что и женщины, и мужчины одинаково часто испытывают это явление, но синдром навязчивых мелодий имеет тенденцию длиться дольше у женщин. Кроме того, он раздражает их сильнее, чем мужчин. Также отмечается, что на песни с текстами приходится почти 73,7% "застрявших мелодий", тогда как инструментальная музыка провоцирует лишь 7,7% всех случаев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на webmd.
По словам экспертов, чтобы бороться с синдромом навязчивой мелодии нужно сразу же "переключить" мозг на любую трудную задачу для рабочей памяти — кроссворд, логическое упражнение или что-то подобное.
"Когда человек слышит музыку, низкие и высокие частоты обрабатывают различные области мозга, "сводя" их в единую гармоничную картину. Эффекты воздействия музыки на мозг легко зафиксировать во время звучания мелодии, но как это сделать, когда музыка проигрывается только в голове? Исследователи использовали метод електрокортикографии — фиксирование мозговой активности с помощью электродов, наложенных на кору головного мозга. Этот метод позволяет фиксировать активность нейронов в различных областях мозга гораздо точнее", — говорится в сообщении издания.
По словам исследователей, восприятие музыки и "проигрывание" мнимых мелодий активируют одни и те же участки мозга, отвечающие за обработку низких и высоких частот. Что важно понимать, полученные данные открыли ученым перспективу для нового подхода к исследованию афазии — состояния, при котором человек слышит и прекрасно понимает язык, но не может говорить или воспроизвести услышанное.
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