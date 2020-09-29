Зеленский безотлагательно обратился ко всем украинцам

29 сентября глава государства Владимир Зеленский обратился к украинским гражданам, чтобы напомнить всем, что в урочище Бабий Яр казнили тысячи человеческих судеб, а семьи истребляли целыми поколениями. Украинский лидер подчеркнул, что все это многочисленные напоминания человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. В Бабьем Яру нацисты убили почти 34 тыс человек. А за два следующих года, по разным подсчетам — от 70 до 200 тыс. Об этом написал президент Владимир Зеленский в день 79-й годовщины массовых расстрелов мирного населения нацистами. Также лава государства возложил цветы к памятнику "Гражданам и военнопленным, расстрелянным нацистами в Бабьем Яру". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

"Казненные в Бабьем Яру — это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница.

"Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Никогда снова", — добавил глава государства.

Стоит обратить внимание на то, что в церемонии также участвовали спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Кабмина Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Также отмечается, что в присутствии Главы государства министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стоит отметить, что документ был подписан на месте будущего мемориала сразу после церемонии почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народные избранники выдвинули Зеленскому жесткое требование — уже известна причина.