Рада поддержала новые жесткие ограничения по электронным сигаретам

В Верховной Раде состоялось голосование по законопроекту №3628, который касается введения жестких ограничений на пользование электронными сигаретами. Народные депутаты поддержали документ в первом чтении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные парламента.

По обнародованным данным, этот законопроект прежде всего запрещает продавать устройства и соответствующую жидкость для ее наполнения лицами до 18 лет. В то же время за продажу виновного наказывать.

Фактически — это выравнивание электронного курения с табачными изделиями.

Документ получил поддержку 272 парламентариев, против никто не голосовал — были только те, кто не отдал голоса вовсе.

Согласно тексту проекту, ужесточение правил и введение административной ответственности за продажу продукции несовершеннолетним должны ввести с 1 января 2021 года.

Известно, что соответствующие штрафы вырастут до 400 — 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан, это равно 6800 — 23800 гривнам. Сегодняшние правила установлены на уровне от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, это от 1700 до 17000 штрафа.

Следует заметить, что парламент принял законопроект только на основном уровне, позже к нему могут внести правки, в том числе и относительно штрафных санкций.

Как сообщал ONLINE.UA, спикер Рады Дмитрий Разумков поделился с украинцами важной новостью — он отметил, что на час вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 2 октября, о катастрофе самолета с курсантами 25 сентября заслушают вицепремьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского. Это решение было принято во время согласительного совета парламента.