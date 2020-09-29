Главный разведчик РФ выступил с шокирующим заявлением об Украине и Пентагоне

Российские власти не устают искать виновных в сложившейся ситуации в Беларуси. Команда главы Кремля Владимира Путина не хочет признать, что белорусы больше не хотят видеть скандального политика и диктатора Александра Лукашенко президентом своей страны. Именно поэтому Москва выступила с очередным циничным заявлением — 29 сентября глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов в Беларуси. Кроме того, по его словам, "борцы за обновленную Беларусь проходят подготовку в Польше, Грузии, в Украине и в странах Балтии с участием инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Главный разведчик РФ утверждает, что "власть Штатов использует разные методы для раскачивания ситуации в Беларуси". Нарышкин утверждает, что "Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов". Кроме того, он цинично заявил, что Белый дом хочет втянуть католические общины Беларуси в акции протеста против самопровозглашенной власти Александра Лукашенко. Сергей Нарышкин утверждает, что его команда имеет данные о подготовке резонансной провокации в Беларуси.

"По имеющимся данным, среди экстремистски настроенных противников нынешней власти Беларуси, которые скрываются сейчас за границей, вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен, или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ (Римско-католической церкви). Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах", — заявил соратник главы Кремля Владимира Путина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Путин начал жаловаться на действия других международных игроков, которые пытаются активно повлиять на ситуацию в Беларуси. Кроме того, российский президент наконец признался, что они задумали вместе с Лукашенко.