У Зеленского шокировали заявлением об отсутствии войны с Россией

Участник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин отличился новой громким заявлением о ситуации в Донбассе. Скандальный експремьер утверждает, что в рамках украинских границ не присутствуют российские войска. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его выступление на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству.

По словам Фокина, он якобы не имеет подтверждения конфликта между двумя странами.

"Что касается войны, — я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел", — пояснил он.

В то же время одиозный заместитель главы делегации отметил, в Донбассе присутствует множество наемников, которые происходят из 30 различных стран. Именно они воюют с Украиной при поддержке российских властей.

Также Фокин отметил, российская сторона четко придерживается всех пунктов минских договоренностей, поэтому якобы "против лома нет приема".

Это уже не впервые, когда бывший премьер-министр после вступления в ряды ТКГ позволяет себе противоречивые заявления о Донбассе вообще конфронтацию с РФ. Ранее он утверждал о необходимости полной амнистии для боевиков, введение фактически особого статуса — для всего Донбасса — и проведения выборов.

Как сообщал ONLINE.UA, Витольд Фокин начал извиняться перед украинцами за скандальное заявление, прозвучавшее в его недавнем интервью, когда политик неожиданно для всех использовал термин "повстанцы" по боевиков на Донбассе. Кроме того, он признал, что такое выражение неуместно. Комментируя свое заявление, Фокин отметил, что слово "повстанцы" также, вероятно, в 2015 году во время выступления в Цюрихском университете принимал и бывший украинский лидер Петр Порошенко.