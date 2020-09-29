У Лукашенко по-настоящему запаниковали после неожиданного решения Макрона

29 сентября французский лидер Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Литве, провел срочную встречу с главной соперницей белорусского диктатора Светланой Тихановской. Во время переговоры стороны подробно обсудили возможность организовать переговоры о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них — и Франции. Решение Макрона провести официальную встречу с Тихановсой спровоцировало настоящую истерику в команде нелегитимного президента Лукашенко, которая цинично заявила, что Литва "навязывает" другим Светлану Тихановскую, как "достопримечательность" для посещения. С дерзким комментарием выступил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на белорусское ведомство.

"В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некоторые поспешные контакты со странными объектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла", — заявил белорусский дипломат.

Сам Эммануэль Макрон 29 сентября официально сообщил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество произошло, и чтобы мы могли двигаться вперед", — подчеркнул Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанас Науседой.

Французский лидер неожиданно добавил, что против такого посредничества не возражает глава Кремля Владимир Путин, поэтому "теперь нужно, чтобы с этим согласился и Александр Лукашенко".

"Наша точка зрения вполне ясна с самого начала — мы не признаем Лукашенко президентом Беларуси", — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Сама Светлана Тихановсая рассказала Макрону, что поддерживает точечные и персональные санкции в отношении режима Александра Лукашенко.

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