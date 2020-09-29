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Против Лукашенко и его окружения ввели первые санкции

Мир | Читати новину українською
Против Лукашенко и его окружения ввели первые санкции Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Первые предупреждения о санкциях, которые угрожают режиму Александра Лукашенко, стали наконец реальностью. Правительства Великобритании и Канады ввели рестрикции против нескольких представителей действующей белорусской власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на британское Министерство иностранных дел.

Согласно обнародованным данным, сейчас в списке указаны 7 человек. Кроме непосредственно Лукашенко это — представители его близкого окружения.

Всего в перечне:

  • частично признан президент Александр Лукашенко;
  • Виктор Лукашенко (сын), помощник президента по национальной безопасности;
  • Игорь Сергеенко, руководитель Администрации президента;
  • Юрий Караев, министр внутренних дел;
  • Александр Барсуков, заместитель главы МВД, начальник милиции общественной безопасности;
  • Юрий Назаренко, заместитель главы МВД, командующий внутренними войсками;
  • Казалбек Атабеков, заместитель командующего внутренних войск;
  • Дмитрий Балаба, командир ОМОН.

Напомним, Лукашенко и его правительства забросили фальсификацию итогов голосования на выборах президента 9 августа. С того же дня по всей Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни силовики пытались подавить можно жестче — эти события получили чрезвычайного резонанса за рубежом.

О намерениях ввести санкции заявили прежде всего в Евросоюзе, сейчас этот вопрос только обсуждается. Активными сторонниками жесткой реакции стали непосредственные соседи республики — Литва, Латвия, Польша.

Также готовность ввести санкции вместе с европейскими стратегическими партнерами объявили в Украине.

Как сообщал ONLINE.UA, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська снова потрясла очередной громким заявлением о президенте России Владимира Путина, которого она считает мудрым руководителем, и с которым, по ее словам, народ Беларуси хочет дружить.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, полмтика, санкции, Беларусь, протесты, выборы, кризис, Великобритания, Канада
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