Европейские эксперты предупредили украинцев о новой масштабной угрозе

В Европейской бизнес ассоциации бьют тревогу из-за новой серьезной проблемы — специалисты отмечают, что в украинском законодательстве образовалась так называемая "вилка" — бизнес не может одновременно выполнять два различных требования по маркировке средств защиты растений, ветеринарных препаратов и лекарственных средств. В ЕБА обращают внимание на то, что с 1 января 2021 вступает в действие обязательное условие обозначения единиц SI на продукции во время ее производства и введения в оборот. Однако, для некоторых отраслей экономики, в частности, средств защиты растений, ветеринарных препаратов, лекарственных средств и т.п., где вопрос внесения изменений к маркировке продукции строго регулируется государством, введение в действие данной системы должно быть постепенным. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Ассоциации.

По словам специалистов, к примеру, процесс внесения изменений в этикетки для средств защиты растений на практике занимает почти пол года, с учетом сезонности агрохимического бизнеса может привести к фактической потере рынка.

"Ведь компании совершенно не успеют перестроить процессы — осталось почти три месяца. После введения в действие Приказа Минэкономразвития №914 в законодательстве образовалась так называемая "вилка": приказом №490 от 2006 года установлено, что единицы измерения должны указываться на этикетке исключительно на украинском языке, тогда как приказ Минэкономразвития требует дублирования латинским алфавитом. Соответственно, бизнес не может выполнить оба требования одновременно", — говорят в Ассоциации.

По словам экспертов, в Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов содержится более 3 тысяч наименований продуктов, а ресурсы Минэкологии существенно ограничены.

"И если весь агрохимический рынок одновременно обратится к нему с заявлениями на внесение изменений в этикетки, как это требуется сейчас, следующие 6-12 месяцев процесс государственной регистрации СЗР и удобрений будет заблокирован. Такая несогласованность в работе правительственных учреждений может стать причиной дефицита продукции с 1 Январь 2021", — подчеркнул глава Агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации Виктор Погорелый.

ЕБА просят главу Кабмина Дениса Шмыгаля вмешаться в "решение этой ситуации, чтобы инновационные СЗР, ветеринарные препараты и лекарственные средства не исчезли с рынка Украины".

Как сообщал ONLINE.UA, эксперт отметил, что из-за добычи янтаря Украине угрожает не только экономическая, но и экологическая катастрофа.