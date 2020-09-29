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Порошенко признался, что борется с коронавирусом COVID-19

Политика | Читати новину українською
Порошенко признался, что борется с коронавирусом COVID-19 Петро Порошенко, коронавірус, інфекція, епідемія, Україна, політика

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Украине продолжает набирать обороты, по состоянию на 29 сентября инфекция уже успела поразить пятого президента Петра Порошенко. Известный политик выступил с публичным признанием по своему состоянию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его официальную страницу в Facebook.

По словам действующего народного депутата, он лечится амбулаторно.

"Получил положительный тест на Covid. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Значительно коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинский беречь себя! " — заявил Порошенко.

Следует заметить, что это действительно "не вовремя" для бывшего президента как политика — менее чем за месяц состоятся местные выборы. По всей Украине граждане будут избирать представителей органов самоуправления, поэтому посещение регионов для каждой политической силы станет мощным стимулом электората.

Например, действующий президент Владимир Зеленский еще летом начал свои рабочие поездки по областям, при которых он выступает в пользу партии "Слуга народа".

Порошенко не первая известная личность в Украине, официально объявила об инфицировании COVID-19. Инфекцию уже перенесла семья Зеленского, множество народных депутатов и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Последняя перенесла болезнь в крайне тяжелой форме в больнице.

Как сообщал ONLINE.UA, в течение всего 7 месяцев 2020 украинские политики потратили сотни тысяч долларов США на политическую рекламу в Facebook. Безоговорочным лидером по таким расходам стал Петр Порошенко.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Петр Порошенко, коронавірус, инфекция, эпидемия, Украина, полмтика
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Обновлено:19:11, 29.09.2020

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