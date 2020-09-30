Динамо феноменально разгромило Гент в борьбе за Лигу чемпионов

Вечером во вторник, 29 сентября, украинский футбольный клуб "Динамо" вышел на поле против бельгийского "Гента". Ответный матч за выход в групповой этап завершился с разгромным для бельгийцев счетом — 3: 0 в пользу украинского. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Киевский клуб отметился всеми тремя голами буквально до 49-й минуты матча. Оппоненты так и не отыгрались в течение второго тайма.

Матч состоялся в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Впервые за последние 4 года "Динамо" выходит в групповой этап ЛЧ.

Накануне киевские футболисты в выездном матче раунда плей-офф ЛЧ вырвало победу у Гента. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян. После этой игры будущий второй поединок прокомментировал главный тренер Мирча Луческу.

"Самое важное — забыть счет первого матча. Очевидно, надо помнить об игре, атмосферу, настроение, соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Они играют под большим давлением, поскольку были неудовлетворительные результаты в последних матчах. Но сама игра, в том числе в последнем поединке была на высоком уровне. поэтому я жду ответную реакцию от своих игроков, потому что иначе будет очень сложно", — отметил Луческу.

"Динамо" также выступает в ЛЧ с 3-го раунда отбора, где переиграло дома нидерландский команду АЗ. Киевский клуб не знает поражений семь матчей подряд во всех турнирах при шести победах.

Как сообщал ONLINE.UA, первую победу над "Гентом" прокомментировал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, по его словам, даже скользкий за дождя газон не повлиял на качество игры или количество нарушений. Жесткость игроков он объяснил борьбой за престижный европейский турнир.