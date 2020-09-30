Гороскоп на 30 сентября для всех знаков зодиака

Если хотите нравиться Козерогу, то будьте искренними, не юморите то и дело и не витийствуйте словами: просто, ясно и разумно сказанное доходит до Козерога быстрее всего и нравится ему больше всего. знаете, почему Козерогов иногда называют странными и себе на уме? Потому что они стремятся жить так, как хотят они, а не так, как привычно многим. если среди ваших близких людей есть Козерог, то никакие враги и проблемы вам не страшны. Козерог не боится ни времени, ни расстояния, ни трудностей... Ведь именно они помогают Козерогу осознать свою силу, стать собой и уважать себя как личность.

Знаете чего хотят Близнецы? Они хотят, чтобы подул летний, тёплый, перехватывающий дыхание ветер перемен, и сдул из их жизни всё лишнее. если Близнецы решат сделать кого-то счастливым, то человека уже ничто не спасёт! вам никогда не удастся узнать, что у Близнецов на душе, если они сами того не захотят. Но если они вам доверились, знайте, — вы для них один из самых близких друзей!

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам не придется долго размышлять над тем, как бы оптимизировать ваш процесс работы. К сожалению, ни времени, ни возможностей для этого у вас не будет. Поэтому постарайтесь даже из неоптимизированного процесса выжать максимум результата.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам не стоит слишком уж увлекаться процессом поглощения пищи. Да, безусловно, процесс этот весьма достойный и для организма необходимый, но во всем надобно знать меру. Посему завтрак, плавно перетекающий в обед и лениво переползающий в ужин рекомендуется отложить до лучших времен. Быть может, когда-нибудь они и наступят. Возможно, что даже завтра.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Велика вероятность того, что это не более чем поза или нахлынувшие эмоции, которые уже через несколько часов останутся в прошлом. В отличие от запомнившихся фраз.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче благотворно будет воздействие наложением рук. А если эти руки еще и легкий массажик сделают — вообще волшебно — будете просто летать. Осталась ерунда — найти подходящие руки.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится?

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день Тельцам не рекомендуется длительное время находится на солнце, не важно, как вы к нему относитесь. Оно к вам нынче может оказаться немилосердно. О посещении солярия тем более и думать не стоит.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

В вашем рационе будет нелишним йод. Собственно, он всегда не лишний, но сегодня особенно важно заняться восполнением его дефицита и желательно — максимально приятным с вкусовой точки зрения способом. Посредством поедания креветок, например.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы можете оказаться во власти сильных чувств, причем человеколюбия среди них может и не оказаться. Постарайтесь, бушуя в порывах праведного гнева, принести себе и окружающим минимальный ущерб.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто пойти вам на уступку, ибо для этого ему придется немного сломать себя, свои принципы, жизненные устоит и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Может быть, ваше желание не стоит таких жертв с его стороны?

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам стоит весь рабочий день посвятить возне с документацией. Да, это крайне неинтересное занятие, причем, вполне возможно, не соответствует вашим трудовым задачам, однако именно в этот день оно окажется как нельзя более уместным, необходимым и даже в какой-то мере увлекательным.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Не думайте сегодня о том, что вы не можете чего-то изменить. Стоит попробовать — вдруг получится. Мало ли какие чудеса случаются.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день вашему организму могут потребоваться цельные злаки, поэтому не отказывайте себе в мучных продуктах. Главное, чтобы они не содержали избытка сахара, тогда вы сможете принести пользу своему организму без вреда для фигуры.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вас может замучить ностальгия по ушедшим дням. Попробуйте скушать что-то, чем вы регулярно питались в то самое время, о котором скучаете. Не исключено, что этот эксперимент надолго отвратит вас от печали о былом. Хотя возможен и иной вариант — значит, вы получите недурной обед, что тоже неплохо. Главное, чтобы здоровье позволило.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодняшний день для вас нельзя назвать ни хорошим, ни плохим. Впрочем, если ничего плохого не случается — это уже хорошо. Вроде, для вас в личной жизни плохого не запланировано, впрочем как и для ваших партнеров, кем бы они ни были по знаку Зодиака. Считайте, что им повезло.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Некая мысль, мало связанная с работой, может настолько взбудоражить вас, что ни на какие разумные действия вы окажетесь не способны. Поищите для себя какой-нибудь деятельности, не требующей участия головного мозга. Если не найдете — берите выходной и разбирайтесь со своими личными делами, чтобы те вам не мешали.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день не поленитесь немного переварить или пережарить ваш ужин. А также лишний раз вымыть фрукты, очистить от лишних покровов овощи... Опасные микробы будут подстерегать вас в самых непредсказуемых местах.

Кулинарный гороскоп для Раков

Этот день по идее, лучше всего было бы провести где-нибудь в Баварии. Сидя в маленьком уютном кабачке с видом на живописную гористую местность, поглощая свиные ребрышки с тушеной капустой или знаменитые жареные баварские колбаски, или еще что-нибудь в этом роде и запивая все это прохладным пенистым и душистым пивом. Впрочем, даже если с Альпами за окном напряженка, остальное вполне можно обеспечить, наверное.

Общий гороскоп для Раков

Будьте готовы к тому, что задача примирения конфронтирующих сторон падет на ваши плечи. Обычно это чревато нервными расстройствами различной степени тяжести, однако сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы почувствуете себя настоящим тараном. Вам придётся расчищать путь для того, чтобы пройти самому и провести за собой свою половинку сквозь непреодолимые препятствия, через которые не проберёшься на внедорожнике. Если у вас всё получится — вы будете очень довольны, а ваш любимый человек назовёт вас настоящим героем.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня ни от чего нельзя отказываться — именно то предложение, которое вы не захотите принять, и будет самым лучшим. Так что старайтесь использовать каждый шанс, сколь бы утомительно это ни было.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня не исключено, что на пути к пище вам придется столкнуться с массой мелких препятствий. Начиная с каких-то пустяковых дел, которые не дадут вам стартовать в сторону едальни, и заканчивая забытым в офисе кошельком. Придется с особой ответственностью подойти к проблеме выбора блюд — надо же как-то вознаградить себя за мужество в деле преодоления преград.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня звезды рекомендуют вам заняться корректировкой или написанием вашего резюме. Даже если работа у вас надежная и стабильная и никаких изменений вы не планируете, вам все равно следует пребывать в твердой уверенности: на рынке рабочей силы вы не потеряетесь в любом случае.

Любовный гороскоп для Львов

У вас есть родственники за границей? Не пугайтесь, просто сегодня вы наверняка получите весточку откуда-то издалека, и эти неожиданные новости могут изрядно вас удивить и озадачить. Перед принятием решений звёзды советуют взвесить все за и против, дабы не оказаться потом в дураках. Вы уверены, что заграница вам поможет?

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день Львам следовало бы позаботиться о поддержании своего артериального давления на должном уровне, поэтому сейчас вам не следовало бы излишне нагружать свой организм и пока воздержаться от повышенной физической нагрузки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

Светила настоятельно рекомендуют Девам позаботиться о зрении. По возможности постарайтесь не подвергать глаза повышенным нагрузкам, откажитесь от чтения при плохом освещении и от длительного просмотра телевизора и торчания перед монитором.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам не следует чересчур увлекаться самосовершенствованием в профессиональной сфере. К нему можно будет приступить на следующей неделе, а сейчас важно выполнить все те задания, которые на вас навалились в огромном количестве: не так-то просто будет разобраться с этой рутиной.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодняшний день неплохо подходит для изготовления сложных по рецептуре и трудоемких по исполнению блюд. Но не стоит экспериментировать с ингредиентами,

Любовный гороскоп для Дев

Еще не поздно все изменить, исправить, повернуть вспять. У вас с вашим любимым человеком еще может быть все хорошо. Сегодня судьба дает вам удивительный шанс, и если вы хотите его использовать — поторопитесь сделать это. В противном случае вы можете опоздать навсегда.

Общий гороскоп для Дев

Если сегодня вы почувствуете робость, или, того хуже решите, что вы чего-то недостойны — немедленно отбрасывайте эту мысль, ибо она от лукавого. Единственное, что от вас сегодня потребуется — это уверенность в себе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам придется принять довольно ответственное решение, которое коснётся не только вас, но и вашего любимого человека, а значит, и ваших отношений в целом. Постарайтесь не только старательно взвесить все "за" и "против", но и послушать вашу интуицию: она не ошибётся.

Кулинарный гороскоп для Весов

Не слишком подходящей день для экспериментов, особенно в сфере кулинарной. Даже если несколько человек будут хором вас уговаривать пойти туда, где вы еще никогда не были и попробовать то, чем вы ни разу в жизни не обедали, гарантируя, что все будет отлично, что масса народу уже поступала подобным образом — и ничего, выжили — не поддавайтесь. Скушайте традиционный бифштекс с картошкой — и ладненько.

Общий гороскоп для Весов

Этот городишко, кажется, стал вам маловат. Ваши аппетиты по части получения нового пространства для деятельности поистине безразмерны. Пришло время попробовать изменить образ жизни.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня перед вами ребром встанет денежный вопрос, и вам придется потратить довольно много времени и мысленных усилий для того, чтобы придумать, как исправить ваше финансовое положение. Возможно, уже завтра вы начнете претворять ваш план в жизнь.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче обратите особое внимание на то, в каком состоянии у вас нынче находятся ваши коленно-локтевые суставы. Вполне возможно, их надо поберечь особо.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Нынче вы будете склонны к многократному обдумыванию самых пустяковых шагов, колебаниям и прочим действиям, которые в совокупности зовутся нерешительностью. Вы рискуете остаться и вовсе без обеда, если позволите себе зациклиться на проблеме выбора. Говорят, Буриданова ослица некогда благополучно откинула копыта, не повторяйте ее печального опыта.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Если вы любитель утренних пробежек, то сегодня вам лучше воздержаться от своего любимого вида спорта, поскольку это может вызвать неприятные последствия для сердца. А для пробежек лучше выбрать дневное время или вечернее.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Благоприятный день для значительных, но не самых осмысленных денежных затрат. В конце концов, деньги предназначены именно для того, чтобы их тратить, иначе зачем же напрягаться, пытаясь их заработать?

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Оказывается, время, которое вы с вашим любимым человеком провели порознь, не прошло даром ни для вас, ни для него. Сегодня вы с удивлением для себя обнаружите, что вы оба довольно сильно изменились, а значит, и ваши отношения сейчас не такие, какими были раньше. Лучше или хуже?

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам предстоит неформальное общение с вашими коллегами и партнерами. Постарайтесь организовать эту встречу так, чтобы она получилась как можно более теплой, сердечной, душевной и радушной, как будто не бизнес собрались обсуждать, а общих знакомых.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче Стрельцам стоит обратить внимание на свой цвет лица, возможно, с ним что-то не вполне в порядке. Чтобы решить эту проблему вам просто необходимо больше бывать на природе.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваш любимый человек проявит себя с неожиданной для вас стороны, и вам придется пересмотреть свое к нему отношение. Результаты пересмотра могут оказаться самыми непредсказуемыми, поэтому на всякий случай будьте готовы к любому исходу событий.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче вам следует поспешить по классической причине — иначе все вкусное съедят. Причем в самом буквальном смысле. Стоит подумать, так ли вам нужно отсрочивать обед, если в перспективе у вас имеется опасность обнаружить, что излюбленные блюда ваши на сегодняшний день уже закончились, время, когда подают такой удобный и экономически выгодный бизнес-ланч, прошло, и вообще неясно, чего ради стоило куда-то ходить.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш любимый человек поставит перед собой цель: смутить вас во что бы то ни стало. Возможно, цель эта будет неосознанной. Но от этого стремление ее достигнуть не ослабнет ни на йоту. Остается надеяться на то, что достигать своих целей он будет, делая вас радостным, а не заставляя за себя краснеть.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

На сегодняшний день не стоит строить планов, предполагающих четкий распорядок действий. Их все равно придется нарушать, и пострадает при этом, прежде всего, время отведенное для принятия пищи. Что несправедливо как к пище — остынет бесхозная, а жаль, так и к вашему организму, ибо гонять некормленного жестоко и чревато проблемами со здоровьем.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Козерогам не мешало бы устроить себе разгрузочный день, даже если вы не позволяли себе никаких излишеств, а ваша фигура близка к идеалу.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно — от вас ведь требуется лишь видимость.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня звезды рекомендуют вам реализовать ваш творческий потенциал и подойти к выполнению ваших рабочих обязанностей с нестандартной стороны. Может быть, это не сделает ваш труд проще, зато совершенно точно сделает его интереснее. Может быть, и на работу приходить захочется?

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам стоит вспомнить рецепты вашей бабушки и приготовить по ним вашему любимому человеку что-нибудь особенно вкусное. Пусть он удивится вашим кулинарным способностям и, съев свежеполучившийся шедевр, почувствует, что любит вас еще больше, сильнее и глубже!

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Съешьте яблоко. Просто яблоко. На завтрак вашему организму более сегодня ничего не нужно. Не верит? Срочно займитесь аутотренингом и тяните, тяните время. В обед быстренько проглотите какого-нибудь незатейливого супа и крошечку овощного салатика. И ждите, ждите вечера. Вечером же отправьтесь туда, где можно съесть большой кусок мяса. И съешьте его.

Общий гороскоп для Водолеев

Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня ваш начальник захочет проверить, насколько качественно и правильно вы выполняете ваши непосредственные обязанности. Это окажется не самым приятным испытанием за этот месяц, однако у вас есть все шансы для того, чтобы выдержать его наилучшим образом и без потерь.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день чем больше усилий и труда с вашей стороны вы сможете вложить в улучшение вашего самочувствия, тем более ощутимый результат вы получите на конечном этапе. Поэтому стоит сейчас немного поднапрячься!

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 30 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче звезды советуют вам быть готовым к самым неожиданным поворотам событий. Имейте при себе те лекарства, которыми вы пользуетесь чаще всего, чтобы всегда можно было выйти из сложившейся ситуации.

Общий гороскоп для Рыб

Семя, посаженное вами так давно, что вы уже не сможете вспомнить о чем речь, сегодня может дать всходы. Напрягите память и постарайтесь, не заметив, случайно не затоптать их.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Не зевайте. Стоит вам отвлечься, и то, что может убежать — убежит, а то, что такой способностью не наделено — пригорит.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня для каждого своего шага продумываете и варианты путей отступления: так вы сумеете при плохой расстановке сил избежать неприятных последствий. В решении трудных дел доверьтесь своему шестому чувству и ни в коем случае не падайте духом, что бы ни случилось.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вашему любимому человеку предстоит долго анализировать ваши отношения, чуть ли не с листком бумаги, таблицами и формулами, чтобы вычислить, что вас с ним ожидает в ближайшем будущем. Какими бы ни были его выводы, необходимо помнить о том, что все всегда можно изменить — было бы желание.