Курс валют на сегодня 30 сентября - доллар дешевеет, евро дорожает

На среду, 30 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 30 сентября цена доллара США составит 28 гривен 3 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 13 копеек, что в свою очередь на 9 копеек больше чем в вторник, 29 сентября.

В вторник, 29 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.337/28.321 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.17/33.14 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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