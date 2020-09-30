Количество больных коронавирусом в Украине 30 сентября побило абсолютный антирекорд

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в среду, 30 сентября, зафиксировали 4027 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 6194 случая;
Волынская область — 8059 случаев;
Днепропетровская область — 5822 случая;
Донецкая область — 3477 случаев;
Житомирская область — 5923 случая;
Закарпатская область — 9819 случаев;
Запорожская область — 3995 случаев;
Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;
Кировоградская область — 1108 случаев;
м. Киев — 22778 случаев;
Киевская область — 9139 случаев;
Львовская область — 20 350 случаев;
Луганская область — 1049 случаев;
Николаевская область — 3163 случая;
Одесская область — 13 529 случаев;
Полтавская область — 2231 случай;
Ровенская область — 12 411 случаев;
Сумская область — 4223 случая;
Тернопольская область — 13 514 случаев;
Харьковская область — 18 678 случаев;
Херсонская область — 1134 случая;
Хмельницкая область — 6068 случаев;
Черновицкая область — 14 446 случаев;
Черкасская область — 4022 случая;
Черниговская область — 4127 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября по Центра поступило 4551 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 275 229 сообщений о подозрении на
Что важно понимать, 30 сентября в мире коронавирус зафиксировали у 287 тыс человек. Вирус за 29 сентября унес жизни 5843 пациентов. В 213 странах обнаружили 287 063 случаев заражения коронавирусом. В частности 56 тысячи больных в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев
Нельзя не упомянуть о том, что Министерство здравоохранения Украины продолжает переговоры с мировыми компаниями, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса
"По данным Всемирной организации здравоохранения пока есть 8 компаний-разработчиков вакцины, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Минздрав обратилось к ведущим компаниям, которые есть в этом списке. Мы уже длительное время ведем с ними переговоры", — заявил Степанов.
Недавно также Всемирная организация здравоохранения подтвердила создание нового теста на коронавирус
Как сообщал ONLINE.UA, недавно эксперт предупредил, что любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом.