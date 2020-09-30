Количество больных коронавирусом в Украине 30 сентября побило абсолютный антирекорд

Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает накаляться — в среду, 30 сентября, зафиксировали 4027 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 208 959 человек, из них 4129 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 90250 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 114580 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 6194 случая;

Волынская область — 8059 случаев;

Днепропетровская область — 5822 случая;

Донецкая область — 3477 случаев;

Житомирская область — 5923 случая;

Закарпатская область — 9819 случаев;

Запорожская область — 3995 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 700 случаев;

Кировоградская область — 1108 случаев;

м. Киев — 22778 случаев;

Киевская область — 9139 случаев;

Львовская область — 20 350 случаев;

Луганская область — 1049 случаев;

Николаевская область — 3163 случая;

Одесская область — 13 529 случаев;

Полтавская область — 2231 случай;

Ровенская область — 12 411 случаев;

Сумская область — 4223 случая;

Тернопольская область — 13 514 случаев;

Харьковская область — 18 678 случаев;

Херсонская область — 1134 случая;

Хмельницкая область — 6068 случаев;

Черновицкая область — 14 446 случаев;

Черкасская область — 4022 случая;

Черниговская область — 4127 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября по Центра поступило 4551 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Что важно понимать, 30 сентября в мире коронавирус зафиксировали у 287 тыс человек. Вирус за 29 сентября унес жизни 5843 пациентов. В 213 странах обнаружили 287 063 случаев заражения коронавирусом. В частности 56 тысячи больных в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Россия, Франция, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 14-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте. По состоянию на 30 сентября в мире зафиксировано 33,8 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 25 млн человек. 1 млн 12 тыс пациентов умерли.

Нельзя не упомянуть о том, что Министерство здравоохранения Украины продолжает переговоры с мировыми компаниями, которые занимаются разработкой вакцины против коронавируса COVID-19 . Официальный Киев контактирует прежде всего с проэктам на третьей стадии клинических испытаний. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов. Он отметил, что Украина рассчитывает на получение по крайней мере 8 млн доз препарата.

"По данным Всемирной организации здравоохранения пока есть 8 компаний-разработчиков вакцины, которые находятся на третьей стадии клинических испытаний. Минздрав обратилось к ведущим компаниям, которые есть в этом списке. Мы уже длительное время ведем с ними переговоры", — заявил Степанов.

Недавно также Всемирная организация здравоохранения подтвердила создание нового теста на коронавирус COVID-19 , который станет более удобным в использовании. Новое средство прежде всего станет достижением для регионов, которым не хватает серьезного лабораторного оборудования. По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, новый тест позволяет получить положительный или отрицательный результат уже через 15-30 минут. Его стоимость составляет всего 5 долларов США за единицу.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно эксперт предупредил, что любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом.