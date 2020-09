Байден публично обозвал Трампа "щенком Путина" во время первых дебатов

29 сентября (по киевскому времени — утром 30 сентября) в городе Кливленд прошли президентские дебаты между кандидатами от Республиканской и Демократической партии, Дональдом Трампом и Джо Байденом. Нельзя не обратить внимание на то, что дискуссия соперников была беспрецедентно эмоциональной — они не только набросились друг на друга с громкими обвинениями, но и вспомнили об Украине и главе Кремля Владимире Путине. Несмотря на достигнутые ранее договоренности о правилах дебатов, глава Белого дома прерывал буквально каждый ответ и реплику Джо Байдена, игнорируя упреки и замечания ведущего, журналиста Криса Уоллеса о том, что такие действия являются нарушением, передает ONLINE.UA со ссылкой на Fox News.

Что интересно, эта тактика оказалась довольно успешной для действующего американского лидера, особенно в первой части дебатов. Его соперник был заметно дезориентированным, забывал, что хотел сказать, путал слова, а потом также начал перебивать самого Дональда Трампа.

"Оппоненты обменялись также оскорбительными высказываниями в адрес друг друга, причем Джо Байден был даже жестче. Реагируя на действия Трампа, в дискуссии, он называл действующего президента США "клоуном" и пытался остановить его фразами вроде "а не заткнул бы ты рот" (Why do not you shut up, man?). Оба кандидата во время дебатов постоянно обвиняли друг друга во лжи. Трамп также обращал внимание на заявления однопартийцев Байдена, представляющих крайне левую часть Демпартии, из-за чего его сопернику приходилось оправдываться", — говорится в сообщении.