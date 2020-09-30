Кабмин озвучил украинцам срочное предупреждение относительно 2021 года

Команда главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля выступила с новым важным предупреждением — так, в Министерстве экономики обратили внимание украинцев на то, что в августе текущего года потребительские цены, как и прогнозировалось ранее, продолжали сезонно снижаться, однако в годовом измерении инфляция выросла до 2,5% . Кроме того, представители правительства прогнозируют стремительный рост инфляции в начале 2021 года — это нужно помнить всем гражданам. Все данные и прогнозы представлены в Обзоре инфляции за август, который подготовило Минэкономики, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт правительства.

"В августе 2020 года, как и ожидалось, потребительские цены продолжали сезонно снижаться. По итогам месяца дефляция составила 0,2% (дефляция в июле — 0,6%). Однако в годовом измирении рост цен несколько ускорился до 2,5% (2,4% в июле), что, в основном, явилось следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг (из-за значительного подорожания природного газа на 37,7%)", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что рост цен с начала года составил 1,2% и было рекордно низким для реалий последних лет. По состоянию на сегодня, несмотря на некоторое смягчение, с точки зрения предупреждения инфляционных рисков, политики НБУ, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики.

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", — рассказывают представители правительства.

Нельзя также не упомянуть о том, что ранее и.о. главы ДФС Сергей Солодченко также выступил со срочным предупреждением — он прогнозирует, что несмотря на все договоренности с Международным валютным фондом, официальный Киев не успеет ликвидировать Государственную фискальную службу (ДФС) до конца 2020 года и потеряет возможность получить долгожданный транш. Нетрудно догадаться, что это может спровоцировать новые проблемы для экономики Украины.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, аналитики НБУ уверяют, что учетная ставка до конца года останется на уровне 6%, а ставки по депозитам, которые в среднем составляют 9,4%, могут снизиться.