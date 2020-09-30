У Зеленского наконец раскрыли позицию по боям за Нагорный Карабах

В украинском правительстве призвали к сдержанности в вопросе обновленных боев за Нагорный Карабах. Руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, дополнительные эмоции в этом деле станут лишними. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата в среду, 30 сентября.

По его словам, конфликт необходимо урегулировать благодаря принципу территориальной целостности обеих стран — Азербайджана и Армении.

"Мы все внимательно наблюдаем за развитием этих событий... Война — это всегда горе, жертвы, разрушения... По нашему мнению, сейчас на Кавказе главное — это не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции... Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", — пояснил Кулеба.

Напомним, Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигал своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Новое обострение началось в воскресенье, 27 сентября. Сейчас Армения ведет мобилизацию и ввела военное положение, Азербайджан объявил о частичной мобилизации и ввел военное положение в отдельных районах.