Эстония ошеломила неожиданным заявлением о Путине

Власть Эстонии неоднократно защищала Украину на международной арене и жестко ставила на место российских политиков после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма в 2014 году. Кроме того, официальный Таллинн никогда не боялся озвучивать громкие обвинения Москве после очередных резонансных скандалов. Однако на этот раз глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с довольно неожиданным заявлением, которое потрясло многих политиков — влиятельный дипломат подчеркнул, что власть его страны по-прежнему ждет главы Кремля Владимира Путина в Эстонии для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Об этом политик рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", информирует ONLINE.UA.

"Мы действительно пригласили нескольких глав государств, но ответа от российского президента по официальному приглашению не получили. Приглашение остается в силе для всех, за время карантина его не отозвали", — сообщил эстонский политик.

Кроме того, он отметил, что считает возможным и свою встречу со скандальным российским дипломатом Сергеем Лавровым.

"Я всегда открыт для встречи с моим российским коллегой, особенно сейчас, когда Эстония входит в Совбез ООН в качестве непостоянного члена. Если такая необходимость есть, Эстония всегда готова к диалогу... На различных международных мероприятиях мы здоровались друг с другом, но двусторонней встречи не было. Такая же ситуация на протяжении многих лет и у других моих балтийских коллег", — подчеркнул глава МИД Эстонии.

Стоит обратить внимание на то, что VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен был пройти с 17 по 19 июня в Тарту, из-за пандемии перенесли на лето следующего года. Что важно понимать, на открытие Всемирного конгресса приглашены лидеры Финляндии, Венгрии, России и Эстонии.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава Минобороны Эстонии Юри Луйк бесстрашно раскритиковал команду президента РФ Владимира Путина — политик подчеркнул, что официальная Москва в ряде глобальных проблем, в частности конфликтах в Ливии, Сирии и в случае Украины, "не является частью решения, но всегда является частью проблемы ".