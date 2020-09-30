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Армения раскрыла жесткое требование для переговоров с Азербайджаном

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Армения раскрыла жесткое требование для переговоров с Азербайджаном Нікол Пашинян (фото — facebook.com/nikol.pashinyan)

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются после обновления уже четвертый день подряд. Армянская власти объявили о готовности к переговорам с азербайджанской стороной, однако при определенных условиях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Sputnik Армения".

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, армянское правительство вместе с непризнанной "республикой" в Карабахе не готовы жертвовать собственными национальными интересами и вопросами безопасности ради решения кризиса.

"Я уже имел повод говорить, что для ведения переговоров необходимые условия и атмосфера. Армения всегда была готова к мирному урегулированию", — подчеркнул Пашинян.

В то же время политик заявил о невозможности проведения саммита уровня Ереван — Москва — Баку. Он назвал неуместным организовывать подобные мероприятия или обсуждать их, когда идет острый конфликт.

Напомним, Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигала своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве призвали к сдержанности в вопросе обновленных боев за Нагорный Карабах. Руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба также напомнил о поддержке Азербайджана со стороны Киева.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Армения, Азербайджан, полмтика, война, нагорный Карабах, Никол Пашинян
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