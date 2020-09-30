Израиль предупредил мир о вероятности нового мощного взрыва

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 сентября в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН шокировал мир неожиданным предупреждением — влиятельный политик обратил внимание международного сообщества на то, что в столице Ливана Бейруте может произойти новый мощный взрыв. По его словам, новая масштабная трагедия может произойти из-за движения "Хезболла", которое в городе имеет склад оружия. Кроме того, израильский премьер не был голословным и представил фото, карты и видео, а также указал на конкретные места, которые считает в Бейруте опасными. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Вот где может произойти следующий взрыв. Просто здесь. Это бейрутский район Джана. Рядом с международным аэропортом. А здесь у "Хезболлы" есть тайный склад оружия", — подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, политик обратил внимание на то, что этот тайный склад оружия расположен в нескольких метрах от газовой компании, которая хранит канистры с газом, и в нескольких метрах от АЗС.

"Я обращаюсь к жителям Джана: вам следует действовать сейчас, вам стоит протестовать против этого. Если это взорвется, будет еще одна трагедия", — подчеркнул израильский премьер.

Как уже упоминалось ранее вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту — взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана уверяют, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли более 220 человек, более 7000 пострадали. Чрезвычайную ситуацию власть Ливана назвала катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 000 человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.

Через несколько дней после трагедии глава Пентагона Марк Эспер шокировал мир новым неожиданным заявлением — он предположил, что причиной серии мощных взрывов в Бейруте могла быть атака. Что важно понимать, пока Эспер не может назвать окончательную причину взрывов. Политик отметил, что точная причина трагедии пока устанавливается.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что над Ливаном нависла новая глобальная опасность — неизбежный голод, с которым уже к концу года может столкнуться половина населения страны.