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Рада приняла чрезвычайно важное для украинцев решение

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Рада приняла чрезвычайно важное для украинцев решение Верховна Рада (фото — rada.gov.ua)

Народные депутаты во время планового заседания в Верховной Раде поддержали законопроект о государственной помощи новорожденным. Документ "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми" возвращает единоразовый "пакет малыша". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

По обнародованным деталями, поддержали проект 264 народных депутата.

"Целью законопроекту является обеспечение правового предписания о предоставлении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". С этой целью предлагается внести изменения в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми", — говорится в пояснительной записке.

Согласно комментариям авторов, государство проводит публичные закупки без указанной помощи, которая была закреплена на законодательном уровне. Документ №3006а устраняет недостаток вокруг одноразовой помощи новорожденным.

Накануне Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики выступил с рекомендацией о принятии законопроекту, это подтвердила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Также накануне подкомитет по вопросам семьи и детей разработал 59 поправок к проекту, часть из них в ведомстве поддержали. Например, о опцию монетизации для семей, предпочитающих непосредственно средствам — такой механизм начнет работу уже с 1 июля 2021 года.

Как сообщал ONLINE.UA, в августе Кабмин утвердил новые правила получения единовременного пособия при рождении ребенка. Речь идет о так называемых бэби-боксы ("пакеты малыша»), которые ранее выдавали родителям после рождения ребенка в роддоме.

Правительство решило изменить механизм предоставления такого вида помощи, заменив ее на денежную компенсацию. С 1 сентября вместо единовременного пособия (после окончания "пакетов малыша" в регионах) будет предоставляться денежная в размере 5000 гривен.

Источник: ONLINE.UA
Теги: пакунок малюка, новонароджені, помощь, Верховная Рада, полмтика, голосование
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