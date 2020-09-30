Зарубежные компании неожиданно для всех нанесли безжалостный удар по Путину

У команды российского президента Владимира Путина появились новые серьезные проблемы на международной арене — 30 сентября официально стало известно, что многие иностранные поставщики оборудования для российского гражданского авиапрома в последнее время отказались от сотрудничества с властью и бизнесом РФ. Эту информацию подтвердил глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак. По словам последнего, иностранные партнеры РФ, которые поставляют готовые системы для российских самолетов, "кто гласно, кто негласно сообщили авиастроителям России, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с авиастроителями РФ продлевать не будут. Об этом он рассказал представителям медиа на форуме " Микроэлектроника-2020 ", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"По факту без объявления санкций они сказали о том, что системы больше поставлять не будут. Таким образом пытаются просто остановить наше гражданское авиастроение", — заявил Шпак.

Стоит отметить, что он не рассказал, какие именно системы не будут поставляться и каких самолетов коснулись ограничения. По предварительным данным, ограничения могут касаться микроэлектроники. Отмечается, что "Интерфакс" пока не располагает комментарием "Ростех" и предприятия, входящего в него — "Объединенной авиастроительной корпорации".

Нельзя не упомянуть о том, что с проблемами из-за отказа иностранных партнеров продолжать сотрудничество ранее столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21 . Кроме того, известно, что санкции Штатов против российской компании "Аерокомпозит" спровоцировали прекращение импорта композиционных материалов для создания этого самолета. Как уже упоминалось, новым поставщиком компонентов позже был избран завод "Росатома" в ОЭЗ "Алабуга". Однако старт серийного производства МС-21 был в очередной раз отменен. Прогнозируется, что он состоится в конце 2021 года.

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