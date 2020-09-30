В Раде подтвердили новую проблему с распространением коронавируса

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться Украины по состоянию на конец сентября. Даже в рядах представителей украинского парламента зарегистрировали новые диагнозы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление спикера Дмитрия Разумкова.

По его словам в течение последней недели в Верховной Раде обнаружили настоящий вспышка инфекции, среди нардепов и представителей Аппарата заболели до 10 человек.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас за вчера-позавчера заболела большое количество людей, как в сессионном зале, так и в Аппарате ВРУ. Просил бы еще раз обратиться к вам надеть маски. За последние несколько дней до 10 человек заболели. депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВРУ продолжила свою работу, но позволила уменьшить количество концентрации людей в одном помещении", — пояснил Разумков.

Политик отметил, нардепы смогут принять проект соответствующего учреждения уже во время заседания в среду, 30 сентября. Представители комитетов могут проводить встречи в режиме онлайн.

Аналогичные сведения о заболеваемости приводят отдельные парламентарии, нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале подтвердил 8 случаев за последний день. Речь идет исключительно о его коллег, а не представителей Совета в целом.

"Сегодня на совещании глав фракций приняли решение отменить пленарные заседания в четверг — пятницу и весь следующей пленарной неделе", — подчеркнул чиновник.

По состоянию на рано 30 сентября по всей Украине зарегистрировали 208 959 случаев коронавируса, новых за сутки 4027.

Как сообщал ONLINE.UA, лидерка ФРГ Ангела Меркель обратилась с новым важным предупреждением к немцам и всего международного сообщества — канцлерка выразила обеспокоенность развитием пандемии коронавируса в стране и предупредила о возможности "19200 зараженных день" к Рождеству.