NASA наконец-то назвало стоимость отправки астронавтов на Луну

Ни для кого уже не секрет, что высадка американских астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида" должна состоятся в 2024 году. Нельзя не обратить внимание на то, что полет будет не только сложным с технической точки зрения, но и очень дорогим. Сейчас уже есть данные о переносе первых этапов этого исторического события. Руководство NASA оценило миссию по доставке человека на Луну и обратно в 28 млрд долларов. Уже через месяц конгресс Штатов должен согласовать выделение этой суммы из бюджета. Если все пойдет по плану, то шанс полета в 2024 году сохраняется, а вот в другом случае миссия "Артемида" может оказаться под вопросом, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт агентства.

"Если все пройдет нормально, то из указанной суммы 16 млрд будет потрачено на лунный модуль. Первый испытательный полет "Артемида 1" состоится в ноябре 2021 на огромной ракете Space Launch System (SLS) с капсулой Orion, которая проведет три недели в космосе и вернется на Землю. До пандемии коронавируса этот этап был запланирован на 2020 год", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, именно по этой причине полет астронавтов мимо Луны в рамках миссии "Артемида 2" перенесли с 2022 на 2023 год. И только "Артемида 3" доставит на спутник первую женщину. По предварительным данным, пилоты будут находиться на Луне на неделю дольше, чем астронавты " Аполлона-11 " в 1969 году, и смогут выйти в космос до 5 раз. Посадка состоится на Южном полюсе, где есть залежи льда.

"Сейчас две компании соревнуются за право создать лунный модуль для высадки на спутник. Это SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon, и Dynetics. Полностью готовые космические корабли должны быть представлены инженерам NASA не позднее февраля 2021, после чего космическое агентство выберет один из вариантов", — рассказывает агентство.

Как сообщал ONLINE.UA, основатель корпорации Amazon Джефф Безос недавно рассказал, как он собирается колонизировать Луну.