В ЕС срочно поставили первые требования к Армении и Азербайджана

Официальная Европа безотлагательно обратилась к правительствам Азербайджана и Армении с призывом остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Обязательства объявил Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление международного органа.

Согласно обнародованным данным, решение принято в ответ на обращение армянской стороны. Официальный Ереван выступил с просьбой о срочных мерах против Азербайджана.

"Считая, что нынешняя ситуация создает риск серьезных нарушений Конвенции по правам человека, ЕСПЧ принял решение применить правило 39 Регламента суда. Суд призвал как Азербайджан, так и Армению воздерживаться от мер, которые нарушают права населения", — отметили в ЕСПЧ.

Важно понимать, суд может принимать окончательные решения в таких ситуациях исключительно в случае заключения с стороны государства конвенции по правам человека. Также ведомство должно, имеет заявитель риск необратимый вред. Согласно правилу 39 организации, страна получает обратно по дальнейшей действия в определенной проблеме.

Напомним, Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигала своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, в украинском правительстве призвали к сдержанности в вопросе обновленных боев за Нагорный Карабах. Руководитель Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, дополнительные эмоции в этом деле станут лишними и напомнил о поддержке целостности Азербайджана.