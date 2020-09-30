Зеленский решился на новое увольнение в своей команде

После серии скандалов, которые потрясли Украину, глава государства Владимир Зеленский решился на новое громкое увольнение — 30 сентября президент подписал указ, которым уволил члена своей команды Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Стоит обратить внимание на то, что его увольнение уже давно требовали немало украинских депутатов и политиков. Так, 29 сентября нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская рассказала украинцам, что уже подготовила депутатский запрос к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с требованием отозвать Витольда Фокина с ТКГ. По ее словам, этот запрос подписали все представители депутатских групп и фракций, кроме ОПЗЖ кума Путина Виктора Медведчука. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно вопросов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе. Этим документом Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Для Президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства" , — говорится в сообщении.

По словам Владимира Зеленского, работа украинской делегации в ТКГ будет продолжаться на основе четкого понимания полного контроля Россией временно оккупированных территорий Украины. В ОП напомнили, что главной целью делегации Украины, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установления длительного мира.

"Нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории. Нужно вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупации и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский призвал членов делегации Украины в ТКГ работать в режиме 24/7 для достижения указанной главной цели.

Ранее ONLINE.UA сообщал, как Зеленский самом деле отреагировал на скандальные заявления Фокина.