Путинские пропагандисты пытались выдать украинский истребитель за российский

Пропагандисты главы Кремля Владимира Путина решили пробить новое "информационное дно" — им удалось это сделать довольно эпично. Так, недавно российский пропагандистский ресурс "РИА Новости" опубликовал новость о перехвате истребителем РФ самолетов НАТО над Балтийским морем. Однако пропагандисты снова опозорились — на фото был изображен украинский истребитель Су-27 . Новость под названием "Российский Су-27 перехватил самолеты НАТО над Балтийским морем" опубликовали на странице "РИА Новости" в Твиттере, передает ONLINE.UA.

Новая ошибка кремлевских пропагандистов спровоцировала сотни негативных комментариев в сети. Что интересно, и украинцы, и россияне заметили украинский трезубец на хвосте самолета и начали критиковать журналистов, которые пытались выдать украинский истребитель за российский. Нельзя также не обратить внимание на то, что и другие издания подхватили эту новость и также опубликовали фото украинского истребителя.

"На фото рядом с Украинским истребителе, наверное, ваши российские невидимки?; я так давно не смеялся; Слава Украине! Наш Су-27 уже освободил Балтику от России; я так понимаю, свое ***** на фотке стыдно показывать: украинцы отжали самолет прямо в полете. мало того, они его в полете еще и перекрасили; Перестаньте употреблять алкоголь, а то скоро лидером РФ будет Порошенко; Балтийское море — это Украина!; Одолжили до зарплаты ; Мордор уже считает Украину членом НАТО. Прекрасно; Уже самолеты чужие ставите в новости, молодцы. На фото четко видно украинский трезубец!; как вы красиво пробило дно — Путин будет вами гордиться", — комментируют новость пользователи сети.

Стоит отметить, что команда президента РФ Владимира Путина все чаще оказывается в эпицентре громких скандалов после провальных военных учений и "патриотических акций". Так, недавно стало известно, что в Еврейской автономной области РФ обрушился мост, когда там проводили учения железнодорожных войск. Российские журналисты заявили, что травмировались около 20 человек.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что у Путина появились новые серьезные проблемы на международной арене.