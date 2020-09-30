Россияне возмущены новым странным решением Путина

Российским журналистам издания "Проект" удалось узнать, как глава Кремля Владимир Путин, который входит в группу риска в случае заражения коронавирусом, решил уберечь себя от болезни. По словам представителей медиа, все, кто хочет с ним лично встретиться, должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Известно, что глава государства максимально изолировал себя от людей, у которых может быть коронавирус. Всех, кто намерены встретиться с ним, отправляют на обязательный карантин, независимо от должности и титулов, передает ONLINE.UA.

"Для этого в России всех, кто должен встретиться с Путиным, распределяют между двумя городами — Москвой и Сочи. В последнем месте для этого выделили пансионат "Дагомыс". При этом отбывать карантин там приходится в номере. И только при отрицательном результате теста на коронавирус, чиновников переводят в пансионат "Русь". Там правила пребывания несколько легче — можно гулять по территории. Лишь после 14-дневного карантина людей допускают к Путину", — говорится в сообщении.

Что касается столицы РФ, то там карантин приходится отбывать в одной из государственных дач. Журналисты утверждают, что иная ситуация сложилась с приближенными к Путину лицами. Некоторые из них вынуждены жить на территории президентской резиденции в Ново-Огарево в гостевой части, однако мест там больше нет.

Стоит отметить, что постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков уже успел опровергнуть эти данные, назвав их ложью.

"Нет, эти сообщения не соответствуют действительности. В Администрации президента, как и везде, есть больные, есть те, кто переболели, есть те, которые болеют — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет. Есть, конечно, постоянно продолжающийся процесс, еще с марта месяца, процесс тестирования. Да, это регулярно, в усиленном режиме, но это связано со спецификой работы", — говорит представитель Путин.

Простые россияне в социальных сетях говорят, что больше доверяют расследованию журналистов, чем словам Пескова.

"Я даже не удивлен; пока простые люди умирают — "царь" принимает такие абсурдные решения; это все в стиле Кремля; им даже правду нам стыдно сказать; позор таком президенту — думает только о себе", — комментируют новость пользователи сети.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что пропагандисты из команды главы Кремля Владимира Путина снова опозорились из-за Украины.