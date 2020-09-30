Великобритания выдвинула Украине срочное и безапелляционное требование

Все международные партнеры внимательно следят за действиями команды украинского лидера Владимира Зеленского и Верховной Рады Украины, а также озвучивают свои советы и требования. Не является исключением м Великобритания. Так, 30 сентября британское посольство призвало украинских народных избранников немедленно убрать с проекта закона об организации выборов во время карантина положения, которые ослабляют контроль за партийным финансированием. Стоит обратить внимание на то, что это заявление посольство опубликовало перед ожидаемым рассмотрением законопроекта № 4117, информирует ONLINE.UA.
"Призываем Верховную Раду срочно пересмотреть законопроект о проведении выборов в условиях карантина, изъяв нормы, которые ослабляют прозрачность и контроль партийного финансирования, и приняв предусмотренные законопроектом противоэпидемические мероприятия для безопасного хода голосования 25 октября", — говорится в сообщении посольства Великобритании.
На сайте украинского парламента отмечается, законопроект включен в повестку дня на 30 сентября. Нельзя не обратить внимание на то, что ранее некоторые эксперты били тревогу из-за того, что проект может полностью исключить из Избирательного кодекса норму, обязывающую территориальные избирательные комиссии проверять финансовые отчеты партий и кандидатов. Это часть 8 ст. 214 Избирательного кодекса:
"Анализ финансовых отчетов осуществляет территориальная избирательная комиссия. В случае выявления в ходе анализа финансовых отчетов признаков нарушения требований законодательства территориальная избирательная комиссия обязана в пятидневный срок со дня обнаружения соответствующих признаков письменно сообщить об этом соответствующие органы, уполномоченные обеспечить привлечение лиц, совершивших нарушение требований законодательства, к предусмотренной законом ответственности".
В проекте, который опубликован на сайте парлмента, указано, что эту норму (часть 8) предлагают исключить.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно Леонид Кравчук публично пожаловался, что Соединенные Штаты и Великобритания не оказали должной поддержки Украины по Будапештскому меморандуму.