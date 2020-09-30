Великобритания выдвинула Украине срочное и безапелляционное требование

На сайте украинского парламента отмечается, законопроект включен в повестку дня на 30 сентября. Нельзя не обратить внимание на то, что ранее некоторые эксперты били тревогу из-за того, что проект может полностью исключить из Избирательного кодекса норму, обязывающую территориальные избирательные комиссии проверять финансовые отчеты партий и кандидатов. Это часть 8 ст. 214 Избирательного кодекса:

"Анализ финансовых отчетов осуществляет территориальная избирательная комиссия. В случае выявления в ходе анализа финансовых отчетов признаков нарушения требований законодательства территориальная избирательная комиссия обязана в пятидневный срок со дня обнаружения соответствующих признаков письменно сообщить об этом соответствующие органы, уполномоченные обеспечить привлечение лиц, совершивших нарушение требований законодательства, к предусмотренной законом ответственности".

В проекте, который опубликован на сайте парлмента, указано, что эту норму (часть 8) предлагают исключить.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Леонид Кравчук публично пожаловался, что Соединенные Штаты и Великобритания не оказали должной поддержки Украины по Будапештскому меморандуму.