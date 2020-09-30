Наконец-то стало известно, когда расшифруют черные ящики Ан-26

30 сентября Кабинет министров поделился с укринцами важной новостью — там официально сообщили, что завершение расшифровки бортовых самописцев самолета
"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", — рассказал украинский чиновник.
По его словам, сейчас следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, как утверждает политик, уже понятно, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".
Олег Уруский также отметил, что в рамках расследования авиакатастрофы
Политик также добавил, что состояние курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил во время катастрофы, стабильное, он "быстро идет на поправку".
"В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона посетил Вячеслава Золочевского — курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, который получил ранения в результате катастрофы. Состояние парня стабильное, он быстро идет на поправку. Сейчас им занимаются врачи и психологи. Желаю ему скорейшего выздоровления", — подчеркнул Олег Уруский.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 30 сентября глава ГСУ ГБР Максим Борчаковський рассказал, что информация об отказе левого двигателя