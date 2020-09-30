Наконец-то стало известно, когда расшифруют черные ящики Ан-26

30 сентября Кабинет министров поделился с укринцами важной новостью — там официально сообщили, что завершение расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26 , который разбился вблизи Чугуева Харьковской области, ожидается до конца недели. Эту информацию подтвердил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Работа над расшифровкой бортовых самописцев продолжается. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе", — рассказал украинский чиновник.

По его словам, сейчас следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, как утверждает политик, уже понятно, что "на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях".

Олег Уруский также отметил, что в рамках расследования авиакатастрофы Ан-26 уже назначили судебно-медицинские экспертизы, провели выемку документов по организации и проведению полетов, допросили более 40 свидетелей катастрофы. Представитель Кабмина рассказал, что на отдельной площадке на территории военной части А4104 уже собирают фюзеляж самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы. Кроме того, продолжается экспертиза ДНК погибших во время трагедии, результаты анализов ожидают примерно через две недели.

Политик также добавил, что состояние курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил во время катастрофы, стабильное, он "быстро идет на поправку".

"В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона посетил Вячеслава Золочевского — курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, который получил ранения в результате катастрофы. Состояние парня стабильное, он быстро идет на поправку. Сейчас им занимаются врачи и психологи. Желаю ему скорейшего выздоровления", — подчеркнул Олег Уруский.