Украина в ОБСЕ объяснила, как следует остановить бои за Карабах

Украинские власти считают возможным прекратить столкновение в Нагорном Карабахе исключительно мирным путем. Представитель Киева в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк напомнил, что Украина поддерживает независимость и суверенитет Азербайджана. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По словам дипломата, урегулирование должно основываться на международном праве.

"Украина подтверждает свою поддержку устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ", — сказал Цымбалюк.

Представитель пояснил, что украинская сторона сожалеет о многочисленных жертвах, которые уже были вызваны четырехдневными столкновениями в регионе, а также ранены мирные жители, помимо военнослужащих.

Цымбалюк также подтвердил поддержку Киевом решений сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя нынешнего лидера организации Анджея Каспчика, направленных на деэскалацию.

"Это необходимые предварительные условия для продолжения переговоров, основанных на фундаментальных принципах и нормах международного права, которые открывают путь к мирному урегулированию этого конфликта, который продолжается десятилетиями", — сказал украинский представитель.

Сегодняшние события Цымбалюк привел в пример огромной угрозы от замороженных конфликтов по всему миру.

Напомним, Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигал своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, официальная Европа безотлагательно обратилась к правительствам Азербайджана и Армении с призывом остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Об этом заявил Европейский суд по правам человека.