В Раде раскрыли итоги расшифровки черных ящиков Ан-26

Команда экспертов в среду, 30 сентября, завершила работу над расшифровкой бортовых самописцев самолета
По ее словам, процесс завершен успешно.
"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", — пояснила Верещук.
Она отметила, в повестке дня следствие имеет три главные версии о падении самолета.
"Разрабатывают, в основном, три версии — неправильно организация полетов было сделано, ошибка пилотов или человеческий фактор, и третья — техническая неисправность", — добавила посадовиця.
Напомним,
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