В Раде раскрыли итоги расшифровки черных ящиков Ан-26

Команда экспертов в среду, 30 сентября, завершила работу над расшифровкой бортовых самописцев самолета Ан-26 , который попал в аварию в Харьковской области. Процесс дешифровки сначала сопровождался определенными проблемами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление председателя подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВР Ирины Верещук.

По ее словам, процесс завершен успешно.

"Сегодня нам доложили, что "черные ящики" были расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в "черных ящиках", — пояснила Верещук.

Она отметила, в повестке дня следствие имеет три главные версии о падении самолета.

"Разрабатывают, в основном, три версии — неправильно организация полетов было сделано, ошибка пилотов или человеческий фактор, и третья — техническая неисправность", — добавила посадовиця.

Напомним, Ан-26 упал под Харьковом вечером в пятницу, 25 сентября. Он загорелся сразу после столкновения с землей, 25 пассажиров и членов экипажа погибли на месте происшествия.

Один из двух эвакуированных пострадавших скончался на руках у врачей. Курсант Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим после падения военного самолета Ан-26 под Чугуевом, недавно пришел в себя. Стоит обратить внимание на то, что его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.