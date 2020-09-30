Меркель готова встретиться с Тихановской, чтобы остановить Лукашенко

Лидер Германии Ангела Меркель официально сообщила, что готова в ближайшем будущем встретиться с главной соперницей Александра Лукашенко и главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом политик сообщила во время выступления в Бундестаге. В своем выступлении канцлер ФРГ призналась, что восхищается женщинами, которые участвуют в протестах в Беларуси, и их борьбой за "свободную жизнь, свободную от коррупции". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Politico.
"Я могу только сказать, что восхищаюсь этим и считаю это действительно впечатляющим", — отметила лидер Германии.
Ангела Меркель в очередной раз напомнила, что власть Европейского Союза не признает белорусского диктатора Александра Лукашенко победителем августовских выборов, и поэтому будет вынуждена пересмотреть свои отношения с Минском во время саммита лидеров ЕС на этой неделе. Канцлер не уточнила, где и когда состоится встреча, однако пресс-секретарь белорусского политика ранее официально сообщила, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября.
Нельзя не упомянуть о том, что 29 сентября французский лидер Эммануэль Макрон уже провел переговоры со Светланой Тихановской. Политики подробно обсудили возможность организации переговоров о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них — и Франции.
"Крайне важно, чтобы европейские страны не оставались равнодушными к тому, что происходит в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий прекрасно нас понимает. Поэтому я хочу напомнить господину Макрону о нашей основной цели — новые свободные и прозрачные выборы, которые состоятся еще в этом году", — заявила Тихановская.
После ее речи Эммануэль Макрона пообещал, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.
"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество произошло, и чтобы мы могли двигаться вперед", — подчеркнул французский лидер.
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