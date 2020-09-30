Меркель готова встретиться с Тихановской, чтобы остановить Лукашенко

Лидер Германии Ангела Меркель официально сообщила, что готова в ближайшем будущем встретиться с главной соперницей Александра Лукашенко и главой белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом политик сообщила во время выступления в Бундестаге. В своем выступлении канцлер ФРГ призналась, что восхищается женщинами, которые участвуют в протестах в Беларуси, и их борьбой за "свободную жизнь, свободную от коррупции". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

"Я могу только сказать, что восхищаюсь этим и считаю это действительно впечатляющим", — отметила лидер Германии.

Ангела Меркель в очередной раз напомнила, что власть Европейского Союза не признает белорусского диктатора Александра Лукашенко победителем августовских выборов, и поэтому будет вынуждена пересмотреть свои отношения с Минском во время саммита лидеров ЕС на этой неделе. Канцлер не уточнила, где и когда состоится встреча, однако пресс-секретарь белорусского политика ранее официально сообщила, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября.

Нельзя не упомянуть о том, что 29 сентября французский лидер Эммануэль Макрон уже провел переговоры со Светланой Тихановской. Политики подробно обсудили возможность организации переговоров о проведении новых президентских выборов в Беларуси и возможном посредничестве других стран, среди них — и Франции.