Азербайджан раскрыл, когда закончатся бои в Нагорном Карабахе

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном продолжается с воскресенья. 27 сентября. Азербайджанский правительство поставило четкие требования, без которых невозможно урегулировать конфликт, вспыхнувший с новой силой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление президента страны Ильхама Алиева.

По его словам, армянские силы должны покинуть территорию Нагорного Карабаха, поскольку передувають они там незаконно.

"Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие — ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет литься и будет установлен мир в регионе", — заявил Алиев.

Накануне он объявлял об отсутствии возможности, по мнению Баку, вести любые переговоры Ереваном о ситуации в Карабахе. Причиной он назвал армянскую позицию.

Президент отметил, ранее азербайджанская сторона придерживалась идеи о мирных переговорах, однако сейчас не видит возможности завершить кризис таким образом.

"Нас уверяли и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наша дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем", — добавил Алиев.

Напомним, Нагорный Карабах — азербайджанский регион, конфликт за контроль над которым назрел в 1980-х годах и стал фактически межэтническим. Армянская ССР хотела подчинения себе этого региона и оправдывала это большим количеством местных армян.

Уже в 1990, когда внутренний кризис в СССР достигал своего пика, азербайджанские и армянские силы обменялись первыми ударами на общей границе. В следующем году на территории Нагорного Карабаха объявили "республику", которую мгновенно поддержал на всех уровнях Ереван, в том числе на военном.

Полномасштабная война продолжалась до мая 1994 года, конфликт с того оставался замороженным — за исключением нескольких инцидентов в разные годы. Баку считает Карабах оккупированной территорией, а Армению — агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть считает возможным завершить столкновения в Нагорном Карабахе исключительно мирным путем. Представитель Киева в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк напомнил, Украина поддерживает независимость и суверенитет Азербайджана.