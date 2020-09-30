Полиция сообщает, что в Киеве убили сотрудницу посольства США

30 сентября в Киеве, в Шевченковском районе столицы, нашли женщину с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей. Бессознательной ее госпитализировали, но женщина впоследствии умерла в больнице. Правоохранители на месте происшествия выясняют все обстоятельства произошедшего. По словам полицейских, при осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, 30 сентября, на спецлинию 102 столичной полиции поступила информация об обнаружении женщины с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченковском районе столицы. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и представители других профильных служб. Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Согласно последним данным, сейчас в лечебном учреждении и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстриженные). Продолжаются его поиски", — рассказывают киевские правоохранители.

По их словам, собраны сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Стоит отметить, что власти США и посольство Штатов в Украине эту новость пока не комментировали.

Как сообщал ONLINE.UA, в киевском метро произошел трагический инцидент, когда один из пассажиров решил проехаться на крыше подземного поезда.