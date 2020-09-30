СБУ рассказала, кого из украинских чиновников завербовали боевики на Донбассе

30 сентября контрразведка Службы безопасности Украины поделилась с украинцами важной новостью — в ведомстве заявили, что контролируемые российскими спецслужбами боевики пытались склонить к государственной измене сотрудницу Луганской ОГА. Согласно последним данным, пророссийские силы задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. По словам представителей СБУ, чтобы склонить чиновника к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозе жизни и здоровью родных, шантажу. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

"Российских наемников интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа секретоносителя, сотрудника Национальной полиции", — говорится в сообщении.

Представители контрразведки утверждают, что под давлением боевиков чиновница подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработанные каналы конспиративной связи. После приезда на контролируемую украинскими властями территорию она сначала получала электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

"Контрразведчики СБУ установила, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После проверки ее освободили от уголовной ответственности", — отмечают в СБУ.

Нельзя также не упомянуть о том, что недавно контрразведка СБ Украины узнала о вербовке представителями так называемого "МГБ ЛНР" чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области. Оперативники СБУ рассказали, что боевики задержали юриста во время его поездки в временно оккупированный Луганск.

Как сообщал ONLINE.UA, 20 августа Федеральная служба безопасности РФ набросилась на Службу безопасности Украины с новыми обвинениями.