Гороскоп на 01 октября для всех знаков зодиака

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

У всех Весов есть две жизни: одну видят все те, кто их окружает, другой живут они одни. весам очень хотелось бы хотя бы иногда нажимать кнопку "НЕ ДУМАТЬ" и просто наслаждаться жизнью... То, что Весы говорят, и то, что они чувствуют часто разные вещи.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 01 октября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче настоящей психотерапией для вас может стать обычное общение с вашими хорошими друзьями, особенно, если в последнее время дурные мысли и настроение постоянно вас преследуют.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будут очень мешать посторонние люди. Они не позволят ему сосредоточиться на своих отношениях с вами, а значит, не будут способствовать его искренности и открытости по отношению к вам. Может быть, их общества можно как-то избежать?..

Кулинарный гороскоп для Овнов

Не стоит противиться искушению, если оно направлено непосредственно на завоевание вашего желудка. Честное слово, иногда можно позволить себе маленькую слабость в виде средиземноморского омара или тигровых креветок с хорошим белым вином. И главное тут — подойти к процессу потребления деликатеса в умеренно голодном состоянии, дабы не сожрать его во мгновение ока.

Общий гороскоп для Овнов

Ваш неуемный оптимизм послужит сегодня причиной того, что вы взвалите на себя непосильный груз, и, как это ни странно, дотащите его по назначению. Но надорветесь.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Вы снова докажете всем, кто тут главный. Так или иначе, желаете вы этого или нет. Если главным все-таки являетесь не вы, это повод задуматься над своим образом действий.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Возможно, с первого взгляда они таковыми и не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

В ближайшее время над территорией вашего района ожидается массовая миграция синих птиц. Вы вполне можете поймать штучку-другую, но учиться высоко прыгать придется начинать прямо сейчас. Да, именно с этого самого дня.

Любовный гороскоп для Тельцов

В этот день звёзды рекомендуют вам не зацикливаться на собственных ощущениях и переживаниях, а посмотреть на мир вокруг и на ваши отношения в частности глазами вашего любимого человека. Скорее всего, вы сделаете для себя множество поразительных открытий, не все из которых будут для вас приятны.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам придется много думать, а этот процесс как нельзя лучше сочетается с неторопливым приемом пищи. Важно только выбрать что-нибудь такое, поедание чего не отнимало бы внимания само по себе, сочетая достойные вкусовые качества с удобством поглощения и, желательно — относительной диетичностью, чтобы в случае, если раздумья затянутся, трапеза не сказалась на вашем самочувствии. Все указывает на спагетти.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня вам просто жизненно необходимо окружить себя добрыми и заботливыми людьми, которые будут очень за вас переживать. Главное, чтобы они в этом переживании не переусердствовали и не убедили вас, что вы больны неизлечимо. Особенно, если вы вообще здоровы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума — доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вы открыты для всего нового. Любые, даже самые незначительные перемены вы в этот день воспримете как свежий глоток воздуха. А если ничего не происходит, то вам следует взять узды правления в свои руки и начинать активно действовать самостоятельно.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Вы должны быть безупречны, как жена цезаря. Желательно, во всем без исключения, включая гардероб, манеры и выбор вина к рыбе. Да-да, к вашему столу нынче должна быть подана именно рыба — для мяса или птицы этот день слишком изыскан и утончен. Но не стоит заказывать устриц или омаров, с этими блюдами слишком легко в чем-то обнаружить свою неловкость, а это совершенно недопустимо.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня ваш любимый человек может признаться вам в своих чувствах, о которых вы раньше и не подозревали или очень смутно догадывались. В любом случае, его слова станут для вас очень приятной или очень неприятной неожиданностью. Постарайтесь отреагировать на них адекватно.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день поддержать своё здоровье на должном уровне вам могут помочь рецепты из народной медицины, однако если вы плохо знакомы с этой областью, проконсультируйтесь с врачом, чтобы не напутать в дозировках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня благоприятный день для профессионального самосовершенствования. Освойте новую методику старого дела, посоветуйтесь со знатоками и умельцами в вашей области, почитайте специальную литературу. Не пожалеете: со временем труды окупятся сторицей.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Во-первых, это добавит вам неповторимого обаяния, во вторых — кулинарное выражение вашей старомодности обещает быть весьма удачно. В самом деле, ветхозаветные пончики с клубничным вареньем, или какая-нибудь семга по-царски, заметно вкуснее резиновой мармеладки и гамбургера, которые характеризуют дни сегодняшние.

Любовный гороскоп для Раков

Напряженное время: в вашей жизни произошло уже что-то значимое, и что-то не менее значимое должно произойти. А сейчас вы наслаждаетесь каждой минутой затишья. Попросите вашу половинку не мешать вам, не тормошить вас и если и быть рядом, то тихо-тихо...

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня все, что вы запланировали в качестве лечения, пройдет для вас самым оптимальным образом, поэтому не переживайте понапрасну. Ваши удачливость, бодрый настрой и жизнелюбие во всем вам помогут.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня Львам стоит нагрузить себя небольшим количеством физических упражнений и по возможности чередовать их с интенсивной умственной деятельностью — так вы сможете наилучшим образом добиться успеха во всех отраслях.

Кулинарный гороскоп для Львов

У вас будет масса дел, настолько важных и нужных для вас и окружающих вас людей, что вы готовы будете пожертвовать ради них всем, в том числе и трапезой. Что ж, придется наверстывать упущенное ближе к вечеру. Предпочтительна нежирная пища: телятина, тушеная с черносливом или, быть может, с брусникой и яблоками, легкий овощной салат, минеральная вода с лимоном.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня звезды не рекомендуют вам долго размышлять над одной и той же проблемой. Постарайтесь разнообразить ваши трудовые занятия: пусть работа с документацией перемежается общением с клиентами и партнерами. И делать перерывы на чай и кофе тоже не забывайте.

Общий гороскоп для Львов

Каждая минута, уходящая в небытие, уникальна. Не тратьте их понапрасну, особенно сегодня, когда они еще и будут отличаться удивительной урожайностью на счастливые случаи.

Любовный гороскоп для Львов

В этот день не стоит близко к сердцу принимать все то, что вам скажет ваш любимый человек. А наговорит он вам много хорошего и разного, вот только длительной силы действия оно иметь не будет. Списывайте все сказанное им на сиюминутный порыв и продолжайте верить в Прекрасное Далеко, которое вот-вот настанет...

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня поберегите нервы и не принимайте все близко к сердцу. Такая чувствительность просто немыслима в той обстановке, в которой вы работаете. Вы же деловой человек и должны это прекрасно понимать, так что возьмите себя в руки и постарайтесь постоянно помнить об этом.

Кулинарный гороскоп для Дев

Чтобы ни было у вас сегодня на обед, будь то куриный бульон из кубиков имени Галины Бланки или осетровый шашлык, в качестве десерта непременно должен выступать сырный торт под клубничным соусом. И не надо смеяться и утверждать, что подобных зверей в природе не существует. Еще как существуют, можно сказать, не просто существуют, а только и ждут того счастливого для них момента, когда вы о них узнаете.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня окружающие будут нервны в следствие озабоченности проблемой, которая вас, собственно, не касается. Так и не суйте в нее носа, вам вполне достаточно своих.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня ваши отношения с вашим любимым человеком будут напоминать маленький огонек: он будет греть едва-едва, но если засунуть в него руки — обожжёт. Его может задуть любой порыв ветра, но он может стать причиной самого настоящего пожара. Все зависит лишь от вашей заботы.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче звезды настоятельно советуют вам начать борьбу с вредными привычками, если таковые у вас имеются. Впрочем, что-нибудь найдется и у совершеннейшего ангела, так что определите врага — и в бой!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вы будете активно завидовать какому-то более удачливому вашему коллеге. Однако не стоит забывать о том, что зависть — чувство бесполезное и весьма вредит личному продвижению по службе. Может, куда полезнее было бы перенять положительный и интересный опыт?

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня постарайтесь не держать в себе негативные эмоции, поскольку постоянный самоконтроль может серьезно навредить вашему самочувствию и спровоцировать возникновение тех болезней, к которым вы теоретически предрасположены.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня звезды рекомендуют вам посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Он вовсе не обязательно должен быть высокоинтеллектуальным или глубоко психологическим. Главное — просмотреть его вместе, а потом вместе обсудить и прийти к какому-то общему решению касательно увиденного.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодняшний день не никуда не годится для романтически настроенных личностей, утонченных натур и вечно худеющих дам. Если вы принадлежите к одному из перечисленных сообществ, вам весьма рекомендована суровая диета таежного охотника — печеная на углях медвежатина, коренья, кедровые орехи или просто тушенка с макаронами.

Общий гороскоп для Весов

День этот может оказаться для вас исключительно плодотворным. Но только при одном условии. Ни в коем случае не давайте испортить себе настроение. А это, как раз, может оказаться весьма непростой задачей.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Решение ваших проблем вам известно, просто вы не знаете, где именно в вашей голове содержится эта ценная информация. Сегодня можно попробовать вытащить ее, отправив организм в состояние нирваны. Нет-нет, мы и не думаем предлагать вам что-либо недозволенное, вполне достаточно наесться от пуза чего-либо вкусного. Скажем, слопать в одиночку целую баранью ногу, запеченную в фольге с чесноком и травами.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы будете довольно вялы и безынициативны. Вам останется надеяться лишь на то, что ваш любимый человек возьмется за все ваши общие дела с удвоенной энергией и согласится порешать некоторые ваши проблемы. В противном случае так они и останутся нерешенными еще долгое-долгое время...

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня удачный день для всех Скорпионов, кто связан с искусством. В этот день особенно продуктивным времяпрепровождением обещает быть обсуждение новых проектов. Также вы можете найти отличное место для проведения выставки.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы будете чрезмерно чувствительны. Постарайтесь попадаться на глаза возможно меньшему количеству людей, и уж ни в коем случае не ввязывайтесь в споры.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день ваше самочувствие будет в основном зависеть от вашего настроения. Чем более оптимистично вы будете смотреть на настоящее и будущее, тем легче вам будет дышаться и тем ровнее будет ритм вашего сердца.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему что-то в ваших с ним отношениях разладилось. Постарайтесь уладить все то, что пошло не так, мирным путем, ибо в противном случае, выводы он сделает самые что ни на есть неправильные и действовать будет в полном соответствии с ними.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Нынче кушайте лишь то, чего не пробовали ранее. Ну или не пробовали в приготовлении этого повара. Или просто давно не ели, если все уже перепробовано. Привычные вкусы не будут радовать ваш язык так, как то, что может дать эффект новизны. Ну а если вам удастся при этом придерживаться рекомендации кушать мясо птицы, тушеное с пряностями — считайте, день удался.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня у вас могут возникнуть непредвиденные проблемы, из-за которых вы можете куда-то опоздать. Застраховаться от этого нельзя — быть может, лучше освободить этот день вовсе? По крайней мере, не назначайте бизнес рандеву.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам следует обратить внимание на срок годности употребляемых вами не только лекарств, но также и косметических средств. Возможно, это даст вам ответ на вопрос, почему их действие стало не столь эффективно, как раньше.

Общий гороскоп для Стрелецов

Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности, думая о том, как лучше очаровать вашего любимого человека и привлечь к себе его внимание. Гораздо полезнее было бы задуматься о чём-то более важном и полезном и, кстати, куда более действенном в плане привлечения внимания. Например, о том, где заработать больше денег.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Что бы вы ни заказывали сегодня, ваш выбор должен быть обдуман заранее. Спонтанные решения и тем паче — резкая смена планов удачны не будут. А подумать стоит о рыбе, во-первых, вашему организму не повредит фосфор, а во-вторых, этот день просто весьма хорош для ее поглощения.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня возможны новые знакомства с достаточно необычными и креативными людьми. Не исключено, что их энтузиазм настолько увлечет вас, что вы станете ярым поклонником своего нового направления труда. Также последите сегодня за своим здоровьем, ибо если не сделаете это сейчас, ваш организм подведёт вас в самый неподходящий момент.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы неожиданно получите в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от сего подарка судьбы не получите.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день Козерогам следовало бы исключить из своего рациона такие продукты, как копчености и маринады, поскольку они могут в значительной степени ухудшить процесс пищеварения и навредить желудку.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы можете неожиданно для себя влюбиться. Звезды не обещают вам глубокого и сильного чувства, однако пронзительным оно будет точно. Поэтому лучше за приготовление еды и не браться: обязательно пересолите. Да и вообще будете довольно опасным элементом для современного нормального общества.

Общий гороскоп для Водолеев

Поговорите с кем нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, небесполезный совет.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня у Водолеев могут возникнуть некоторые проблемы, связанные со зрением. Постарайтесь обратить внимание на то, сколько времени вы проводите перед монитором или экраном телевизора. И сократите это время в два раза.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Чем бы вы ни занимались, сегодня этого будет много. Повозиться придется изрядно, рассчитывать на свободное время бессмысленно. Если вдруг окажется, что вам, несмотря на сие предсказание, категорически нечего делать, значит, вы занимаетесь чем-то не тем.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Если вы внезапно почувствуете хорошо знакомое Винни-Пуху ощущение, что завтрак давно уже кончился, значит пора чего-нибудь съесть. Причем если ничего толкового под рукой нет, равно как и времени на то, чтобы куда-то идти, стоит попробовать воспользоваться доставкой готовой пищи прямо на место вашего текущего обитания. Причем что именно будут доставлять — обеды, пиццы или еще что-нибудь — не суть. Главное, чтоб не полуфабрикаты.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 01 октября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Что бы ни случалось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни этот день будет очень хорош, а в сравнении с этим все остальное — такие пустяки!

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня может возникнуть очень неприятная ситуация на службе, потому как кто-то, кажется, решит выставить вас перед начальством в плохом свете и даже попытается вас оклеветать. Только от вашего умения убеждать и сохранять хладнокровие будет зависеть итог, умейте защитить себя!

Кулинарный гороскоп для Рыб

Нынче еда сама по себе может показаться вам слишком пресной. И дело не в недостатке соли или специй — даже будь выбранная на этот день кухня корейской, венгерской или мексиканской — это ничего не изменит. Ваша трапеза должна сопровождаться неким представлением. Ищите ресторан с живой музыкой, кордебалетом или, быть может — стриптизом. Ну, или кушайте перед телевизором.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день Рыбам ни в коем случае не стоит забывать о благотворном влиянии позитивных эмоций на организм. Поэтому, может быть, стоит задуматься не только о покупке лекарств, но и об организации радостных событий?

Любовный гороскоп для Рыб

Если вы вдруг начали сомневаться в ваших чувствах (а сегодня это, увы, вполне возможно) — снимите с полки вашу любимую книгу о любви, которую вы в свое время перечитывали по два-три раза в год, а то и чаще. И вы удивитесь, насколько там все написано про вас! Вы все еще сомневаетесь?