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Курс валют на сегодня 1 октября - доллар дорожает, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 1 октября - доллар дорожает, евро дорожает

На четверг, 1 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 1 октября цена доллара США составит 28 гривен 31 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на 1 копейка больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 16 копеек, что в свою очередь на 3 копейки больше чем в среду, 30 сентября.

В среду, 30 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.33/28.285 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.17/33.12 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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