Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в четверг, 1 октября, зафиксировали 4069 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 213028 человек, из них 4193 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 94443 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 114392 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 1 октября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 6308 случаев;

Волынская область — 8194 случая;

Днепропетровская область — 6088 случаев;

Донецкая область — 3557 случаев;

Житомирская область — 6088 случаев;

Закарпатская область — 9918 случаев;

Запорожская область — 4128 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 837 случаев;

Кировоградская область — 1127 случаев;

г. Киев — 23155 случаев;

Киевская область — 9279 случаев;

Львовская область — 20 590 случаев;

Луганская область — 1091 случай;

Николаевская область — 3270 случаев;

Одесская область — 13 789 случаев;

Полтавская область — 2345 случаев;

Ровенская область — 12 554 случая;

Сумская область — 4435 случаев;

Тернопольская область — 13 767 случаев;

Харьковская область — 19 128 случаев;

Херсонская область — 1168 случаев;

Хмельницкая область — 6188 случаев;

Черновицкая область — 14 605 случаев;

Черкасская область — 4165 случаев;

Черниговская область — 4254 случая.

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 1 октября заболели уже более 34,1 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 313 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 15-я в мировой динамике и 4-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России — там умерли 177 человек.

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,7 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более миллиона людей, вылечились – более 25,4 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения. С 28 сентября в красную карантинную зону Украины включили два города. Карантинные ограничения усилили в городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области.

Важно добавить, что в Украине наблюдается рост случаев госпитализации пациентов с COVID-19 . Сейчас в больницах введено для приема больных почти 30 тысяч койко-мест, из которых заполнено 50,8%. Накануне правительство по инициативе Минздрава выделило почти 253 млн грн на увеличение мощностей по диагностике COVID-19 .

"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и т.д.", — пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в настоящее время коронавирус начал иначе проявляться у людей на начальном этапе заболевания. Если ранее у пациентов вначале появлялась боль в горле и слабость, а потом поднималась температура тела и развивалась пневмония, то теперь клиническая картина изменилась. Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие симптомы коронавируса начали проявляться у украинцев. По ее словам, сейчас к симптомам добавился и насморк, при этом температура у некоторых людей не поднимается.