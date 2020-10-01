Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в четверг, 1 октября, зафиксировали 4069 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 1 октября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 6308 случаев;
- Волынская область — 8194 случая;
- Днепропетровская область — 6088 случаев;
- Донецкая область — 3557 случаев;
- Житомирская область — 6088 случаев;
- Закарпатская область — 9918 случаев;
- Запорожская область — 4128 случаев;
- Ивано-Франковская область — 13 837 случаев;
- Кировоградская область — 1127 случаев;
- г. Киев — 23155 случаев;
- Киевская область — 9279 случаев;
- Львовская область — 20 590 случаев;
- Луганская область — 1091 случай;
- Николаевская область — 3270 случаев;
- Одесская область — 13 789 случаев;
- Полтавская область — 2345 случаев;
- Ровенская область — 12 554 случая;
- Сумская область — 4435 случаев;
- Тернопольская область — 13 767 случаев;
- Харьковская область — 19 128 случаев;
- Херсонская область — 1168 случаев;
- Хмельницкая область — 6188 случаев;
- Черновицкая область — 14 605 случаев;
- Черкасская область — 4165 случаев;
- Черниговская область — 4254 случая.
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 1 октября заболели уже более 34,1 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 313 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина
На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения. С 28 сентября в красную карантинную зону Украины включили два города. Карантинные ограничения усилили в городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
Важно добавить, что в Украине наблюдается рост случаев госпитализации пациентов с
"Проект постановления предусматривает увеличение способности лабораторных центров по проведению тестов для выявления коронавируса. Речь идет о закупке оборудования и материалов для увеличения ПЦР-тестов, лабораторных морозильных камер для хранения образцов и т.д.", — пояснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в настоящее время коронавирус начал иначе проявляться у людей на начальном этапе заболевания. Если ранее у пациентов вначале появлялась боль в горле и слабость, а потом поднималась температура тела и развивалась пневмония, то теперь клиническая картина изменилась. Заведующая приемного отделения Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказала, какие симптомы коронавируса начали проявляться у украинцев. По ее словам, сейчас к симптомам добавился и насморк, при этом температура у некоторых людей не поднимается.