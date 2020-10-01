Штаб ООС назвал реальную причину масштабных пожаров на Луганщине

30 сентября на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах. В этот же день руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова официально заявила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства. По предварительным данным, во время пожаров 3 человека погибли, еще 3 госпитализированы. Уже 1 октября представители штаба ООС решили рассказать о реальной причине пожаров — по их словам, военные ВСУ и спасатели ДСНС продолжают локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль". Нельзя не упомянуть о том, что в Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей рассказывают, что формирование России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара, передает ONLINE.UA.

"За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинские воины вместе со спасателями ДСНС и представителями лесных хозяйств делают все возможное, чтобы локализовать пожары, "вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль". Нельзя не обратить внимание на то, что к ликвидации пожаров на Луганщине привлечено 450 бойцов ВСУ и выделено более 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники. Общая площадь возгорания составляет более 85 гектаров

Украинские синоптики прогнозируют, что с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с , в остальные дни ветер 3-12 м/с . Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов. Из-за сильного ветра на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

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